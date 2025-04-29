破健力士紀錄　中國逾萬無人機化越南胡志明市「夜空中最亮的星」

為慶祝越南南方解放50周年，10518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機周一（28日）點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。



根據越南中文網，周一下午8時45分，越南胡志明市為慶祝南方解放50周年，在胡志明市白騰碼頭公園上演一場震撼全球的無人機表演。

為慶祝越南南方解放50周年，10518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機周一（28日）點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。（Youtube@DAMODA）

中國深圳大漠大公司（DAMODA）操控10,518架無人機騰空而起，以超高精度在夜空中拼出包括「越南南方解放場景」、「胡志明市城市形象」在內的標誌性畫面，成功刷新「最多無人機同時飛行」健力士世界紀錄。

這場20分鐘的表演融合尖端科技與越南文化，吸引數十萬觀眾駐足。大漠大無人機集群以99.999%的可靠性克服當地濕熱環境，展現中國「智造」在安全化、智能化領域的突破。

為慶祝越南南方解放50周年，10518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機周一（28日）點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。（Youtube@DAMODA）

此次表演正值中越經貿合作升溫之際，越南一季度對華貿易額同比增長15%。

為慶祝越南南方解放50周年，10518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機周一（28日）點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。（Youtube@DAMODA）

為慶祝越南南方解放50周年，10518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機周一（28日）點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。（Youtube@DAMODA）

為慶祝越南南方解放50周年，10518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機周一（28日）點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。（Youtube@DAMODA）

為慶祝越南南方解放50周年，10518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機周一（28日）點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。（Youtube@DAMODA）

為慶祝越南南方解放50周年，10518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機周一（28日）點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。（Youtube@DAMODA）

為慶祝越南南方解放50周年，10518架來自中國深圳大漠大（DAMODA）的無人機周一（28日）點亮越南胡志明市的夜空，成功刷新無人機表演的世界紀錄。（Youtube@DAMODA）