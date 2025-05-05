韓國總統選舉｜民調：李在明暫時領先　金文洙或晤韓悳洙討論人選

韓國6月3日舉行總統選舉，當地在5月5日公布新一份民意調查結果，假如選舉是三頭馬車之爭，在野黨共同民主黨的代表李在明將領先執政黨國民力量黨總統候選人金文洙和改革新黨候選人李俊錫。



韓聯社報道，民調機構Realmeter在上周三至五（4月30日至5月2日）向1509名18歲以上人士進行民意調查，結果顯示李在明以46.6%支持度領先，金文洙和李俊錫的支持率分別為27.8%及7.5%。

2025年4月27日，韓國首爾，圖為李在明獲黨內提名後高舉雙手，他下一步將參加6月3日舉行的總統大選。（Getty）

假如選戰是李在明、前總理韓悳洙及李俊錫的三人對決，他們的支持度分別為46.5%、34.3%、5.9%。兩個民調都反映李在明擁有一定優勢。

報道提到，今次民調進行期間，金文洙正式當選國民力量總統候選人，而李在明涉嫌違反《選舉法》案終審判決發還重審。因此他們的支持度與上一次相比，前者上升4.5個百分點，李在明的支持率則下滑4.3個百分點。

2025年5月3日，韓國前僱傭勞動部長官金文洙，當選執政國民力量黨總統候選人，參加下月3日舉行的總統選舉。（Reuters）

韓悳洙2日宣布出選，並表示有意與金文洙協調，其幕僚稱，韓悳洙5日在首爾參加佛誕活動與金文洙短暫碰面時，曾提出雙方在當天會面，當時對方點頭稱好。不過金文洙方面指，雙方曾談論盡快會面，但沒有透露細節。假如成事，他們預計會討論合併人選，以爭取更多保守派系的支持。