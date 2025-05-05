巴基斯坦三日內第二次宣布成功試射導彈　總理夏巴茲推遲馬國訪問

印度與巴基斯坦局勢緊張之際，巴基斯坦兩天內第二次進行導彈試射。



法新社報道，巴基斯坦軍方星期一（5月5日）發佈聲明說，軍方進行一次導彈試射，射程為120公里。此次試射旨在確保部隊的作戰準備狀態，並驗證關鍵技術參數，包括導彈的先進導航系統和增強型精度。

據新華社早前報道，巴基斯坦三軍新聞局星期六（3日）發佈聲明說，軍方當天成功試射一枚「阿布達利」（Abdali）地對地短程彈道導彈。導彈射程達450公里，可用於對目標進行精確打擊，有助於增強巴基斯坦軍隊的戰略威懾能力。

2024年3月8日，在位於首都伊斯蘭堡的總理府，巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫接受新華社記者專訪。（中國政府網站）

巴基斯坦軍方未透露兩次試射的具體地點。總理夏巴茲・謝里夫（Shahbaz Sharif，下稱夏巴茲）對軍方為國家防衛做出的全面準備感到滿意。

夏巴茲原定於本周五（9日）訪問馬來西亞。不過，馬國首相安華星期一早些時候說，夏巴茲已推遲這次訪問；雙方星期天（4日）晚間進行通話，夏巴茲期待今年晚些時候到訪馬國。

印度控制的克什米爾地區一處景區4月底發生致命恐襲後，新德里指責巴基斯坦在背後支持這次襲擊，後者隨即否認。兩國關係急劇惡化，並在克什米爾地區交火。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）星期一在巴基斯坦首都伊斯蘭堡進行正式訪問。巴基斯坦信息部長塔拉爾（Attaullah Tarar）在巴控克什米爾地區告訴記者，巴方正在向友好國家闡述本國立場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

