南蘇丹：無國界醫生醫院遭蓄意轟炸　組織強烈譴責

無國界醫生位於南蘇丹舊凡加克（Old Fangak）的醫院上周六（3日）遭蓄意轟炸，組織予以強烈譴責。當日清晨約4時30分，兩架武裝直升機對無國界醫生的藥房投擲炸彈，隨即對舊凡加克鎮持續開火約半小時；至早上約7時，舊凡加克市集亦遭一架無人機轟炸。連串襲擊造成至少7人死亡、20人受傷，傷者包括一名無國界醫生員工。組織呼籲衝突各方必須保護平民及民用基礎設施，包括醫護人員、病人和醫療設施。

圖、文：無國界醫生



無國界醫生早已向衝突各方提供所有組織設施的地理位置，其中包括舊凡加克醫院。當日的轟炸嚴重破壞醫院，並造成一名病人及兩名照顧者受傷，而一些非重症病人則逃離了該院。舊凡加克的醫院在事發當日早上接收約20名傷者，其中4人情況危急，而社區也傳出有更多人傷亡的報告。

轟炸對無國界醫生的醫院造成嚴重破壞，藥房被完全焚毀。（無國界醫生）

此次襲擊導致醫院的藥房被完全焚毀，該處原本存放了醫院和社區外展工作所需的所有醫療用品，組織提供護理的能力因而受嚴重影響。無國界醫生在南蘇丹的項目總管穆斯塔法（Mamman Mustapha）表示：「舊凡加克醫院是凡加克縣內唯一的醫院，服務當地超過11萬人，而當地人能獲的醫療護理極為有限。我們仍在評估受損情況及對我們提供醫療護理的影響，但此次攻擊顯然將進一步阻斷民眾取得救命治療。」

無國界醫生的醫院及鄰近的舊凡加克（Old Fangak）市集上周六遇襲，當日的轟炸至少造成7人死亡、20人受傷。（無國界醫生）

在過去一個月內，無國界醫生在南蘇丹的醫療設施兩次遭受衝突影響。上月14日，位於上尼羅州烏朗（Ulang）的無國界醫生醫院與大樓曾遭武裝搶劫，被劫走重要的醫療物資和設備，導致這間在該地區唯一運作的醫療設施已暫停所有醫療工作，令當地人無法再獲得第二層醫療護理。組織重申，醫院絕不能成為攻擊目標，平民的生命必須受到保護。

無國界醫生自2014年起支援一間位於舊凡加克（Old Fangak）的醫院，為偏遠地區的居民提供醫療援助。（無國界醫生）

無國界醫生在南蘇丹的工作

自2014年以來，無國界醫生一直在南蘇丹凡加克縣（Fangak）提供第二層醫療護理。該地區位處偏遠，當地居民因水災、局勢不穩及流離失所而難獲基本醫療護理。今次受襲的醫院是凡加克縣內唯一的醫療設施，服務超過11萬人。每逢雨季，嚴重水災使整個社區與外界隔絕，許多病人必須划獨木舟數日才能抵達醫院。

在南蘇丹，無國界醫生於全國10個州中的其中6個州及2個行政區開展工作，提供一系列醫療護理，包括普通醫療、心理健康護理與專科醫院護理。我們的流動醫療隊也為流離失所者及偏遠社區提供醫療協助。除應對緊急情況與疫情爆發，我們亦展開各類預防工作，例如疫苗接種活動、季節性瘧疾預防治療、提供安全飲用水，以及分發非食物物資。