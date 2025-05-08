斯里蘭卡執政黨贏下全國地方選舉　超反對黨2000餘席位

在斯里蘭卡全國339個地方行政機構中，由總統迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）領導的國家人民力量黨在其中的266個機構中獲得多數席位。



斯里蘭卡選舉委員會星期三（5月7日）發布的全國地方選舉統計結果顯示，國家人民力量黨以超過43％的得票率，贏得全國8287個地方席位中的3927席。主要反對黨統一國民力量黨得票率位居第二，贏得1767席。排名第三的人民陣線黨獲得742席。

此次選舉是斯里蘭卡時隔七年再次舉行全國地方選舉，被視為對總統迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）領導的國家人民力量黨執政成績和支持率的一次關鍵考驗。

2025年5月1日，斯里蘭卡總統迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）在首都科倫坡（Colombo）國家人民力量黨組織的五一勞動節集會上發表演說。（Reuters）

斯里蘭卡全國地方選舉星期二（6日）舉行，全國投票率約為60％。

新華社引述分析人士選前的話說，迪桑納亞奇就任總統時承諾進行全面改革、採取反腐敗措施並重塑斯里蘭卡的政治生態。執政半年多來，這些承諾進展緩慢，其民眾支持率可能受到影響。然而，反對黨方面由於缺乏有力領導、聯盟鬆散等原因，預計無法對執政黨形成明顯挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

