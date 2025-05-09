圖片故事｜俄羅斯衛國戰爭勝利80周年紅場閱兵儀式　多款軍備亮相

撰文：莊勁菲
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5月9日，俄羅斯在莫斯科紅場舉行衛國戰爭勝利80周年的閱兵儀式，中國國家主席習近平等多國領導人抵達克里姆林宮，參加閱兵儀式。儀式結束後，到訪俄羅斯的多國領導人共同向無名烈士墓獻花。
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