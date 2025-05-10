金正恩偕女兒訪俄羅斯駐平壤使館　朝鮮外交部：朝俄將永遠在一起

朝鮮最高領導人金正恩在俄羅斯紀念衛國戰爭勝利80周年之際，到訪俄羅斯駐朝鮮大使館。



朝中社報道，朝鮮外交部星期五（5月9日）向俄羅斯致函稱，朝最高領導人金正恩當天前往俄羅斯駐平壤大使館，在俄羅斯紀念衛國戰爭勝利80周年之際，向俄國家領導和人民致以問候。

隨行人員包括金正恩的女兒，以及朝鮮國家主要幹部。

信中說，金正恩在使館會見旅居平壤的俄羅斯人，並向慶祝勝利日的全體俄羅斯人民贈送花籃。

金正恩還發表祝賀講話，闡述蘇聯軍民戰勝法西斯主義勝利日的重大影響和永恆意義，強調朝鮮不斷鞏固和發展朝俄關係的堅定立場。

朝外交部在信函末尾寫道：「平壤和莫斯科將永遠在一起。」

俄羅斯大使館前一晚（8日）在平壤羊角島國際飯店舉辦紀念勝利日招待會。朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長、黨中央委員會書記朴正天，外交部長崔善姬，國防部長努光鐵等朝鮮高級幹部出席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

