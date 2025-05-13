中美關稅談判仍有暗湧？　美國地方製造業越發達越依賴中國進口

中美周一（12日）在日內瓦經貿會談後發佈聯合聲明，宣佈雙方將暫緩此前施加的大部分關稅達90天，令美國對華關稅暫時下調至30%，中國對美國關稅下調至10%。美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，雙方將在未來數周內再次會唔，就協議詳細內容進行談判。

香港大學當代中國與世界研究中心（CCCW）博士前研究員趙修業對《香港01》表示，中美雙方都明白如此高的關稅水平是不可持續的，而眼下恰好是美國消費者即將「感受到疼痛」的階段，美國政府不得不做出讓步。



據美媒報道，首批被徵收高達145%關稅的中國進口貨物於上周抵達美國港口。包括大型五金設備銷售商美國百得（Stanley Black & Decker）、嬰幼兒用品公司孩之寶（Hasbro）、寶潔公司（P&G）等在內，越來越多美國大型零售商宣布上調或打算上調商品價格。

美國德州共和黨眾議員勒特雷爾（Morgan Luttrell）4月16日出席市民大會，一位從事醫護行業的民眾指關稅導致美國藥物短缺，稱美國多數醫療用品和藥物供應來自中國，責問勒特雷爾會採取哪些行動阻止醫院陷入癱瘓。（影片截圖）

上周五（5月9日），美國西海岸兩個主要港口——洛杉磯港（Port of Los Angeles）和長灘港（Port of Long Beach）——竟沒有一艘自中國抵達的貨輪停靠，為新冠疫情以來的首次。《華盛頓郵報》報道，原定5月停靠洛杉磯的大型貨輪已有超過五分之一取消停靠，預計這一數字還會上升。

趙修業還補充，近期沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon）等企業高層也向白宮做出警告，表示其貨架即將清空，眼下「真的到了美國馬上要讓消費者感覺到疼痛的階段，所以它必須得來進行談判，做出一些讓步。」

兩大風險

「這次會談的結果超出大家預期、開了一個好頭，但下一步則要看美國的談判策略和信用。」——趙修業表示，如果看美日之間的貿易談判，美國把駐日美軍的費用加入談判項目中，令日本無法接受，而對於中國，特朗普政府則可能將芬太尼綑綁在一起進行協商——「所以就是看他能不能就事論事，如果是就貿易談貿易，就經貿談經貿，我覺得會比較好談」。

中美公布經貿會談聯合聲明，同意互降關稅。圖為美國財長貝森特會後召開記者會。(Reuters)

趙修業還指出，即便雙方談成，也要看未來特朗普會否在政治壓力下，再用中國「打政治牌」。他解釋稱，特朗普本屆政府將他在第一任內達成的《美墨加貿易協定》推翻， 也令許多人訝異——「按理來說那是他的政績，但他這次又推翻了」，因此不能排除中美達成的貿易協議也會面臨同樣的結局。

製造業越發達、越依賴中國進口

根據股市新聞與研究機構Investors Observer整理的一項數據，美國各州當中，對中國進口品依賴最高的十個州依次為：加州、伊利諾伊州、德州、田納西州、紐約州、佐治亞州、賓州、新澤西州、華盛頓州和佛州。當中，位居首位的加州從中國進口的貨品價值總額達到1228億美元（約9571億港元），佔其總進口價值的四分之一，而第十位的佛州中國進口額亦達到129億美元（約1005億港元），佔進口總額11%。

趙修業指出，這十個州實際上與全美製造業佔GDP比重最高的十個州是高度重合的：「這意味着美國製造業越發達的時候，越依賴於中國進口。」他表示，中國出口給美國的產品中包括不少工業機械，換句話說，地方的製造業、工廠建設和運作高度依賴從中國進口的這些設備。

《華盛頓郵報》今年4月的報道引述瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）教授Richard Baldwin指出，機械實際上是美國對中國隱形依賴程度最高的行業之一：「中國對美國出口的約40%是中間產品，而不是最終產品。這一點真的無法迴避。」

2025年5月10日，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）一段30秒的廣告回應美國總統特朗普（Donald Trump）的關稅政策，稱其將導致美國港口業務萎縮，零售商貨架清空，甚至讓美國失落貴為世界最大經濟體的地位。（X@GavinNewsom）

報道還稱，儘管德國一直是先進機械行業的傳統領軍者，但專家表示，中國近年來已迅速縮小了與歐洲對手的差距。美國國際貿易委員會（ITC）數據顯示，2023美國從中國進口的機械佔同品類總進口量的17%，這還不包括大量中國向其他國家機械製造商出口大量零部件、最終再出口美國的機械。

趙修業稱：「特朗普說我對中國加關稅，那麼製造業就能回到美國——這個命題是錯的」。他指，像鋼鐵製造業這類產業鏈相對單一的產業，或許能從特朗普的關稅政策中獲益：「你拿原料過來加工，加工成鋼鐵就可以了，它是比較好保護的，但是對於比如說iPhone這種極端複雜的電子產品，或者是一個很複雜的工業產品，它需要很多產業鏈一環一環去把它做出來，像這樣的話，它受（關稅）的影響就會比較大。」

他還表示，關稅的影響不分黨派——對中國進口品依賴最高的十個州中，紅藍州實際上各佔一半。中美關稅戰開始以來，以加州為代表的許多「藍州」都公開反對、批評聯邦政府的政策，但趙修業指，雖然共和黨州長至今沒有表態，但許多「紅州」也都面臨不小的壓力：「關稅如果真的再持續下去，或者特朗普（繼續）這種翻雲覆雨的態度，到了明年，共和黨在中期選舉之前一定會出來阻攔這個政策。」