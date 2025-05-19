中美突然達成貿易協議　打破印度世界工廠夢？

英媒周日（18日）指，蘋果（Apple）給予印度希望，然而正當印度朝着「世界工廠」目標邁出關鍵步伐時，中美突然達成的關稅協議，可能動搖印度取代中國成為全球製造業中心的戰略布局。



根據英國廣播公司（BBC），印度智庫全球貿易研究所（GTRI）的斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）認為，中美日內瓦協議可能導致原本從中國轉向印度的製造業投資「停滯」或「回流」。

文章稱，儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）後來透露，他曾告訴蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）「不要在印度建廠」，而是要把生產重心轉向美國，因為印度是「世界上關稅最高的國家之一」，但這一轉移仍有可能繼續推進。

有分析認為，印度具備成為中國製造替代國的潛力。例如凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家沙阿（Shilan Shah）就稱，印度對美出口的40%商品與中國「高度重疊」，有跡象表明印度出口商已開始填補部份中國生產商留下的缺口。

印度和美國還在談判一項貿易協議，這也可能讓印度受益於所謂的「中國外流」。印度剛剛與英國簽署貿易協定，大幅削減威士忌和汽車等受保護行業的關稅，這為印度可能給予特朗普的讓步提供參照。

然而另一方面，現實的重重挑戰，正在為這種樂觀的預估潑去冷水。野村經濟學家維爾馬（Sonal Verma）與南迪（Aurodeep Nandi）在本月報告中指出，除中國外，印度還面臨着越南等其他亞洲競爭對手，「印度要把握機遇，必須在關稅優勢之外推進實質性的營商便利化改革。」

長期以來，印度惡劣的商業環境令外國投資者沮喪，也阻礙印度製造業增長，莫迪政府推出的「生產關聯激勵計劃」（PLI）收效亦有限。政府智庫「Niti Aayog」承認，印度在承接中國轉移投資方面「成果有限」，並指越南、泰國等國憑藉廉價勞動力、簡化稅制、低關稅和主動簽署自貿協定擴大出口，而印度已然落後。

另一關鍵問題在於，包括iPhone製造在內的印度電子產仍依賴中國原材料和零件。斯里瓦斯塔瓦說：「只有更多iPhone零部件在印度本土生產，印度從iPhone生產中獲得的收益才會增加。」他測算，目前蘋果在美國每售出一部iPhone盈利超過450美元，而印度僅獲得不到25美元，儘管整部1000美元的iPhone都被算作印度出口。

斯利瓦斯塔瓦警告稱：「僅僅在印度組裝更多iPhone無濟於事，除非蘋果及其供應商開始在當地製造元件並開展高附加值工序。否則印度份額依然微小，出口數據只是紙面增長——還可能在無實質經濟收益的情況下引發美國更多審查。」

不同於2007年諾基亞在清奈建廠時帶動供應商集群入駐的模式，斯利瓦斯塔瓦說：「現今智能手機製造商主要進口零件並尋求降低關稅，而非在印度構建供應鏈」。

斯利瓦斯塔瓦舉例稱，某些案例中企業投資額甚至低於其從印度PLI計劃獲得的補貼。

還有人擔心，中國出口商可能試圖利用印度作為中轉地向美國轉口產品。然而，印度似乎並不排斥這一想法。印度經濟高官去年曾表示，印度應吸引更多中國企業建立出口導向型工廠，推動本國製造業發展，這無形中承認印度本土產業政策未能奏效。

但專家警告，這可能進一步削弱印度積累本土技術和壯大自身工業基礎的能力。

文章總結稱，這一切都表明，除了蘋果等公司引人注目的聲明外，印度距離實現「世界工廠夢」仍有很長的路要走。

斯里瓦斯塔瓦在社交媒體上敦促印度決策者「降低生產成本，完善物流體系，建立監管確定性」。

他說：「需要明確的是，中美『重啟』貿易只是止損措施，而非長期解決方案。印度必須打持久戰，否則有被邊緣化的風險。」