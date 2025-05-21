魯比奧：莫斯科可能因制裁拒絕談判

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）說，總統特朗普認為，如果美國威脅對俄羅斯實施更多制裁，莫斯科可能退出與烏克蘭的和平談判。



彭博社報道，魯比奧星期二（5月20日）出席參議院外交委員會聽證會，民主黨籍特拉華州參議員庫恩斯問魯比奧，特朗普政府是否計劃對俄羅斯實施更多制裁，或向烏克蘭提供更多武器。

魯比奧說：「如果你開始威脅制裁，俄羅斯就會停止對話。」他說：「我們與他們保持對話、推動他們重返談判桌是有價值的。」

特朗普19日與俄羅斯總統普京通電話，希望推動俄烏停火，但特朗普在通話後選擇退後一步，呼籲俄烏雙方直接談判，並暗示白宮暫無準備對莫斯科實施新制裁。

美國的多個歐洲盟友對此感到失望。法國外交部長巴羅星期二接受法國國際廣播電台訪問時說：「如果美國能夠拍桌子，讓參議員提出的制裁方案獲得通過，那對形勢將大有幫助。」

巴羅說：「所有人都清楚，除非我們制止他（普京），否則他會把這場殖民戰爭一直打下去。」

歐盟和英國星期二分別宣布對俄羅斯實施新一輪制裁，重點針對俄羅斯能源、軍事和金融等領域。

歐盟理事會當天發布新聞公告說，已正式通過第17輪針對俄羅斯的制裁措施，其中包括對189艘俄羅斯「影子艦隊」船隻進行制裁，禁止其停靠歐盟港口並停止相關海事服務。這是迄今為止針對「影子艦隊」規模最大的一攬子制裁措施。目前，俄受歐盟制裁船隻已達342艘。

西方國家指責俄羅斯利用油輪等商用船隻逃避西方制裁，將這些商用船隻稱為「影子艦隊」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

