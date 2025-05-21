英中貿易協會主席：中英關係進入新時代　香港應用事實反駁批評

為期3天的2025全球繁榮峰會今日（21日）落幕，英中貿易協會主席、前英國駐沙特、以色列和阿富汗大使古沛勤爵士（Sir Sherard Cowper-Coles）、前美國駐汶萊大使、前美中貿易全國委員會（USCBC）克雷格 · 艾倫大使等親臨富麗敦海洋公園酒店，出席專題討論。古沛勤爵士會後回答記者提問時表示，英國工黨政府上台後妥善處理與中國的關係，英方非常希望今年能實現首相訪華，又指中英兩國應該建立良好關係，香港應在其中扮演主要角色。



為香港正名

古沛勤爵士、 艾倫大使與美國記者、中國學者兼哥倫比亞大學新聞學院副教授傅好文（Howard W. French）共同就香港的全球角色做專題討論。古沛勤談及近年來華盛頓和西敏寺不乏幸災樂禍的聲音，聲稱香港變成「又一個中國城市」。

古沛勤稱自己對這些批評感到惱火：「你必須要穿過中環碼頭和蘭桂坊，做在香港會做的事情，才會知道香港的特殊和不同，以及它會一直如此。」

為期3天的2025全球繁榮峰會今日（21日）落幕，英中貿易協會主席、前英國駐沙特、以色列和阿富汗大使古沛勤爵士（Sir Sherard Cowper-Coles）出席專題討論。

「我對我的香港朋友說，繼續宣傳香港，保持自信，這是內地想要的，是領導層想要的......這符合所有人的利益：世界的利益以及——按白宮小聲的說法——美國的利益。」

會後接受傳媒提問時古沛勤又稱，公開與香港的批評者爭論不是正確的做法，「香港的批評者，他們當中的許多亦是中國的批評者，試圖利用香港來詆毀中國。正確的方法是用事實說話，默默用我所說的『潛艇戰術』，來為香港正名。」

他認為，香港所享受的諸多優勢——與內地的連接、來自內地的支援以及和海外的支持不會改變，但「香港需要更加靈活。而我認為你們的行政長官、香港的管治者很明白這一點。你需要將優勢最大化。」

為期3天的2025全球繁榮峰會今日（21日）落幕，英中貿易協會主席、前英國駐沙特、以色列和阿富汗大使古沛勤爵士（Sir Sherard Cowper-Coles）出席專題討論。（大會供相）

克雷格 · 艾倫大使亦表示，香港作為不同國家貿易中間人的身分將不會改變，但目前貿易的增長速度正在放緩，全球經濟及貿易正面臨威脅，「但好消息是，香港在亞洲的中心。世界經濟在放緩，但亞洲是全球經濟中最強勁的部分。」

中英關係進入「新時代」

被問及英國工黨政府上台以來的工作，古沛勤爵士表示政府在中英關係上做的「非常出色」。他說：「我們有個4、5名內閣大臣到訪中國，安排了多次對香港的部長級別訪問，我們非常希望今年英國首相能到訪中國。」他補充指：「這是我的中英夢，兩個文明應該建立良好關係，而這當中很大或絕大部分應該通過香港實現。」

路透社早前報道披露，英國政府計劃於6月初發佈一份對華關係審計報告，首次深入評估雙方往來、以及中國對其供應鏈的影響。古沛勤稱自己還沒有看到草擬的報告，但表示自己與其他人已盡力確保報告內容中肯、平衡。

英國政府上周亦宣佈新的駐華大使人選，前港督衛奕信（David Wilson）之子魏磊（Peter Wilson）將於8月赴京上任、接替現任駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）。古沛勤表示：「我認為我們正處於一個雙方互利互惠的新時代。」

為期3天的2025全球繁榮峰會今日（21日）落幕，前美國駐汶萊大使、前美中貿易全國委員會（US-China Business Council，USCBC）克雷格 · 艾倫大使出席專題討論。（香港01）

中美貿易談判

克雷格 · 艾倫則就中美貿易談判指出，雙方本次談判陣容小但「非常有效」，他指，正如總統特朗普（Donald Trump）第一任政府時的中美貿易談判一樣，中美商務部高層、美國國務卿等直接溝通，而沒有龐大的官僚和律師團隊，相信在90天後雙方「都能做出對彼此更有利的安排」。

克雷格 · 艾倫又補充：「（中美領導人）正常的會晤、峰會時間是在10月和11月，兩國領導人往往在那時會面，我預期我們將在那之前達成相當不同的安排。」