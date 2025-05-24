美國宣布解除對敘利亞制裁 或為當地帶來新投資機會
撰文：聯合早報
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美國正式解除對敘利亞的全面經濟制裁，這標誌着阿薩德（Bashar al-Assad）政權垮台後美國政策的重大轉變，並為這個飽受戰爭蹂躪的國家帶來新的投資機會。敘利亞對美國的決定表示歡迎。
綜合法媒和路透社報道，美國財政部周五（5月23日）簽發敘利亞通用許可證，授權進行涉及敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）領導的敘利亞臨時政府、中央銀行和國有企業的交易。
這項名為GL25的通用許可證授權進行《敘利亞制裁條例》禁止的交易，從而有效解除對敘利亞的制裁。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，敘利亞必須「繼續努力成為一個和平穩定的國家，今天的行動有望使敘利亞走上光明、繁榮和穩定的未來之路」。
此舉正式落實美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周宣布的一項決定。特朗普在中東訪問期間出人意料地宣布，應土耳其和沙特阿拉伯的要求，他將解除美國在阿薩德執政時期對敘利亞實施的「殘酷且嚴重」制裁。
美國財政部說，解除制裁的條件是敘利亞新政府不得為恐怖組織提供庇護，並確保宗教和少數民族的安全。
同一天，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）發布豁免令，這項為期180天的《凱撒法案》強制性制裁豁免，允許美國合作夥伴和盟友參與敘利亞重建，為企業在敘利亞開展業務開綠燈。
魯比奧說，這項豁免將促進敘利亞的電力、能源、水和衛生設施的供應，使敘利亞各地的人道主義響應更為有效。該授權涵蓋對敘利亞的新投資、提供金融服務以及涉及敘利亞石油產品的交易。
魯比奧說：「今天的行動代表我們朝着實現總統（特朗普）關於敘利亞與美國新型關係願景邁出第一步。」
敘利亞外交部星期六（24日）對美國解除制裁表示歡迎，稱這是一個好的開始，是緩解敘利亞人道主義與經濟苦難的正確方向。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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