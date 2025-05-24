美國宣布解除對敘利亞制裁　或為當地帶來新投資機會

美國正式解除對敘利亞的全面經濟制裁，這標誌着阿薩德（Bashar al-Assad）政權垮台後美國政策的重大轉變，並為這個飽受戰爭蹂躪的國家帶來新的投資機會。敘利亞對美國的決定表示歡迎。



綜合法媒和路透社報道，美國財政部周五（5月23日）簽發敘利亞通用許可證，授權進行涉及敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）領導的敘利亞臨時政府、中央銀行和國有企業的交易。

2025年3月10日，敘利亞大馬士革，敘利亞臨時總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）在總統府接受路透社採訪。（Reuters）

這項名為GL25的通用許可證授權進行《敘利亞制裁條例》禁止的交易，從而有效解除對敘利亞的制裁。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說，敘利亞必須「繼續努力成為一個和平穩定的國家，今天的行動有望使敘利亞走上光明、繁榮和穩定的未來之路」。

此舉正式落實美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周宣布的一項決定。特朗普在中東訪問期間出人意料地宣布，應土耳其和沙特阿拉伯的要求，他將解除美國在阿薩德執政時期對敘利亞實施的「殘酷且嚴重」制裁。

美國財政部說，解除制裁的條件是敘利亞新政府不得為恐怖組織提供庇護，並確保宗教和少數民族的安全。

2024年12月10日，敘利亞首都大馬士革，敘利亞叛軍宣布他們已經推翻敘利亞的阿薩德政權後，一名清潔工人正將前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的海報從市中心街道上移走，圖為一名男子踩在前總統巴沙爾的海報上。（Reuters）

同一天，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）發布豁免令，這項為期180天的《凱撒法案》強制性制裁豁免，允許美國合作夥伴和盟友參與敘利亞重建，為企業在敘利亞開展業務開綠燈。

魯比奧說，這項豁免將促進敘利亞的電力、能源、水和衛生設施的供應，使敘利亞各地的人道主義響應更為有效。該授權涵蓋對敘利亞的新投資、提供金融服務以及涉及敘利亞石油產品的交易。

魯比奧說：「今天的行動代表我們朝着實現總統（特朗普）關於敘利亞與美國新型關係願景邁出第一步。」

敘利亞外交部星期六（24日）對美國解除制裁表示歡迎，稱這是一個好的開始，是緩解敘利亞人道主義與經濟苦難的正確方向。

本文獲《聯合早報》授權轉載

