特朗普：要求哈佛提供近7000名外國學生名單很合理

美國總統特朗普（Donald Trump）5月25日在自家社交媒體Truth Social上發文，要求哈佛大學提交所有國際學生的名單及其國家，稱這是「很合理的要求」。他在接受採訪時稱，政府需要這些名單來「弄清楚他們有沒有問題」。



特朗普表示：「我們想知道那些外國學生是誰，這是很合理的要求，因為我們給了哈佛數十億美元，但哈佛並沒有完全坦白，我們想要那些名字和國家。」

他指，哈佛近31%的學生來自外國，包括一些「對美國一點都不友好」的國家，又指責這些國家不支付學生的教育費用。

圖為美國哈佛大學校園，攝於2025年5月2日（The Boston Globe via Getty Images)

特朗普同日晚些時候接受媒體採訪時稱：「我對外國學生沒有意見。但不應該是31%。這太多了。因為我們有美國人想去那或者其他地方卻不能，因為31%是外國人。」他又指：「我們想要那些外國學生的名單，弄清楚他們有沒有問題」，他稱，哈佛的許多學生非常反猶，需要加以制止。

根據哈佛大學公布的最新數據，目前有6,793名國際生就讀該校，佔所有學生的27%，當中三分之一為中國學生。

國土安全部早前宣布撤銷哈佛招收國際學生的資格，哈佛對特朗普政府提起訴訟後，獲法院發出臨時限制令，暫緩實施。