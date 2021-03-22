俄外長拉夫羅夫：美國制裁並不明智　中俄關係為其他國家樹立榜樣

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-22 15:45

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月22日起一連兩天訪問北京，他接受多間中國媒體訪問時表示，美國等西方國家應該清楚，制裁是毫無益處的舉動，對中俄施加制裁並不明智。

圖為3月18日，俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科出席阿富汗和平座談話發表講話。（Reuters）

拉夫羅夫表示，人們會聽到這些在俄羅斯的歐洲企業，因為制裁而蒙受損失感到不滿的聲音。他表示在當今的國際舞台上，對任何人進行懲罰是錯誤的，對俄羅斯和中國制裁同樣不明智。

拉夫羅夫表示，制裁另一方面會令發展中及貧困的國家在疫情中更難痛苦，而這也是為何聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）及人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）提出應豁免日用品及防疫必需品。拉夫羅夫表示總統普京（Vladimir Putin）為此特別倡議建立綠色通道，但遭到西方國家無視。

拉夫羅夫批評以美國為首的西方國家，正在試圖阻礙建立真正的多極民主世界，不惜一切維持其在全球經濟和國際政治的主導地位。而中俄關係是建立在互信和相互尊重基礎上，可為其他國家樹立榜樣。

拉夫羅夫還表示，隨着國際形勢的變化，俄羅斯與中國的關係踏入了新紀元。