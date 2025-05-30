Haribo荷蘭回收可樂糖　指產品內有大麻　多人食用後不適

德國著名糖果生產商Haribo 5月29日宣布在荷蘭召回一款可樂糖產品，指當地有至少三包產品內有大麻。



《衛報》及德國之聲（Deutsche Welle）等傳媒報道，荷蘭食品及消費者產品安全局（NVWA）表示，當地有多人包括小童食用Happy Cola F!ZZ後出現頭暈等健康問題。警方指東部川迪（Twente）有民眾向警署呈交一包同類產品，稱他們的兒女食用後感到不適，經化驗後證實產品內有大麻成分。

警方正追查這些糖果為何混入大麻，以及如何運到店舖出售。而Haribo亦因為安全起見，主動回收一批生產編號為L341-4002307906、最佳使用日期為2026年1月的1公斤包裝產品。

Haribo傳銷部門副總裁Patrick Tax表示，公司非常重視事件，強調顧客的安全是優先考慮。而公司亦會與相關部門合作，嘗試找出原因。

圖為荷蘭食品及消費者產品安全局（NVWA）公布需要回收的Haribo 1公斤裝Happy Cola F!ZZ可樂糖。（NVWA圖片）

荷蘭過往亦曾發生類似事件，包括在2023年，6名年齡介乎4至14歲的兒童在海牙（The Hague）食用含有大麻成分THC（四氫大麻酚）的糖果後不適，惟有關糖果並非定期發售的產品。

警方指，毒販將毒品掩飾為兒童糖果的情況持續上升，指他們會將THC注入糖果內。網上亦有人兜售含有THC的Haribo招牌小熊軟糖產品。