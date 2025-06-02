通貝里乘船慾突破封鎖運物資入加沙：停止努力即是放棄人性

以色列於上月11日結束對加沙的封鎖，允許援助物資進入，惟聯合國上周五（5月30日）表示，加沙的人道局勢仍在惡化，為開戰至今最糟糕。6月1日，瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）隨國際非營利組織「自由艦隊聯盟」一艘運送物資的船，從意大利西西里島啟程前往加沙，並藉此突破以色列對加沙的包圍。該組織曾在運送物資期間於海上遇襲。



與通貝里同行的活動人士還有出演《權力遊戲》的愛爾蘭演員Liam Cunningham，以及法國歐洲議會議員Rima Hassan等11名活動人士。

通貝里在臨行前發表演講，期間一度落淚：「我們之所以這樣做，是因為無論面臨多大困難，我們都必須繼續嘗試。」

6月1日，瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）隨國際非營利組織「自由艦隊聯盟」一艘運送物資的船，從意大利西西里島啟程前往加沙，並藉此突破以色列對加沙的包圍。（Getty）

她續指：「因為當我們停止努力的時候，就是我們失去人性的時候。而且，無論這次任務有多危險，它都比不上對一場向全世界直播的種族屠殺保持沉默來得危險。」

「自由艦隊聯盟」表示，「Madleen號」將試圖從加沙沿海地帶靠岸，藉此提高國際社會對加沙人道危機的意識。

5月初，該組織曾派出另一艘船「良知號」前往加沙，期間在馬耳他領海附近遭兩架無人機襲擊。聯盟指以色列應對事件負責，以色列方面未有回應。