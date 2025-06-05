與習近平通話1.5小時　特朗普：很好的對話　討論到協議複雜細節

在中美領袖通話後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發文指通話長約1.5小時，形容與中國國家主席習近平有「很好的對話」（very good phone call），通話幾乎完全集中在貿易問題上，他談到兩方討論到貿易協議的一些複雜細節，又稱「我們各自的團隊很快會在待定地點會面」。



特朗普在社交網站發文稱，自己剛與習近平有很好的對話，「討論我們最近達成並同意的貿易協議的一些複雜細節」，他談到通話持續約一個半小時，最終有對兩國均非常正面的結論。

特朗普在社交網站發表的帖文（Truth Social網站截圖）

這位美國總統指「在關於稀土產品的複雜議題上，應該不會再有任何疑問。我們各自的團隊很快會在待定地點會面。」他稱美方代表將包括財長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）。

習近平與特朗普2019年夏天在大阪G20峰會上會面。（Getty）

特朗普：習近平邀請訪華

特朗普又指，習近平盛情邀請他與第一夫人訪問中國，他給予回敬（I reciprocated），「身為兩個偉大國家的總統，我們雙方都對此充滿期待。這次會談幾乎完全集中在貿易問題上，沒有討論俄羅斯/烏克蘭或伊朗問題。我們將向傳媒公布即將舉行會晤的具體安排和地點。」