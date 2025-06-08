洛杉磯聯邦移民執法騷亂升級　特朗普政府部署2000名國民警衛隊

美國移民及海關執法局（ICE）6月6日出動大批執法人員，在加州洛杉磯縣多地實施針對非法移民的執法行動，引發大量街頭對峙、混亂和衝突，行動觸發的示威至今仍未停止，目前至少4人被捕。加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）證實，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府將向洛杉磯部署2000名國民警衛隊。此前，當地警方於周六在派拉蒙鎮使用催淚彈、電擊槍和防暴盾牌驅散移民抗議者。



紐瑟姆在社交平台X的一篇貼文中警告說：「聯邦政府正在製造混亂，以便他們有藉口升級局勢。這不是任何文明國家應該做的事情。」他形容此次部署是「故意煽動」，只會加劇緊張局勢。

洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示，在今年的山火災後恢復期間，洛杉磯縣最近的聯邦移民執法行動導致「我們社區許多人感到恐懼」。她表示正與華盛頓官員保持直接聯繫，並正在與執法部門密切合作，以找到最佳的前進方向，「每個人都有權和平抗議，但我要明確一點：暴力和破壞是不可接受的，肇事者將被追究責任。」

特朗普其後在社交媒體平台Truth Social上作出反擊：「如果加州州長紐瑟姆和洛杉磯市長巴斯不能履行職責。那麼聯邦政府將介入，以應有的方式解決暴亂和搶劫問題。」

據美國國土安全部稱，週五的突襲行動中，至少有44人因涉嫌違反移民法而被捕。約有「1000名暴徒」聚集在大樓周圍，其中一些人「襲擊執法人員、割破輪胎，並污損納稅人資助的財產」。