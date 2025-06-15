美國閱兵日各地現約2000場No Kings示威　洛杉磯再爆警民衝突

美國於14日總統特朗普（Donald Trump）生日之際舉辦陸軍建軍250周年的閱兵儀式。有組織在同日舉辦「拒絕國王」（No Kings）示威活動，抗議特朗普越權、呼籲保護民主。英國媒體指該組織現時計劃在全美多地舉行2000場遊行活動。



當天上午，美國陸軍建軍250周年的閱兵儀式在首都華盛頓正式舉行，特朗普與他領導下內閣出席儀式，共同檢閱部隊。

特朗普6月14日在美國陸軍成立250周年兼他79歲生日當天發表講話。（Reuters）

包括紐約、丹佛、芝加哥、洛杉磯、費城等全美各地城市同日有大批民眾集結遊行並抗議，高呼反對特朗普獨裁的口號，呼籲保護民主和移民權利。組織者稱全國有數百萬人參加。各州州長敦促民眾保持冷靜，警告絕不容忍暴力。

2025年6月14日，在紐約市的反特朗普集會，有標語寫上「呀加拿大，我們很抱歉！」特朗普上台後，經常把加拿大說是美國第51州，引起加拿大民眾反感（Reuters）

大多數城市的示威均和平告終。在洛杉磯，集會亦於當日下午結束、數千示威者散場，惟直至數晚上8點宵禁時間，現場仍有百名示威者，警方遂使用催淚彈等驅散。在華盛頓州波特蘭市，警方亦在傍晚使用催淚瓦斯和射彈，驅散在美國移民和海關執法局大樓前抗議的人群。

猶他州鹽湖城（Salt Lake City）的遊行現場則爆發槍擊。警方稱，現場有一人重傷、送院治療；疑犯已被拘留，警方正調查事件。