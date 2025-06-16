以伊衝突蔓延至能源領域　煉油天然氣廠成目標　油價或持續上升

以色列和伊朗衝突開始蔓延至能源領域，雙方開始互攻彼此能源設施，觸及對全球經濟至關重要的產業。目前衝突已致油價上漲，伊朗則威脅封鎖對能源運輸至關重要的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），或會致油價進一步上升。



雙方互攻能源設施

《華盛頓日報》報道，在伊朗深陷經濟危機之際，其能源產出是其國內燃料供應和出口收入的重要來源。而戰事的升級也導致以伊雙方將能源設施作為襲擊目標。

2025年6月16日，伊朗向以色列發射飛彈後，救援人員在以色列特拉維夫市（Tel Aviv）被毀車輛殘骸附近工作。（Reuters）

伊朗6月14日表示，以色列使用無人機襲擊波斯灣南帕斯（South Pars）氣田的兩個天然氣設施，並引發爆炸。同日，一枚伊朗導彈則擊中以色列海法市的一間煉油廠，導致管道受損並迫使廠房部分停工。 以色列隨後又襲擊伊朗首都德黑蘭（Tehran）的主要燃料庫和中央煉油廠，燃起的大火至15日才撲滅。

2025年6月15日，以色列攻擊伊朗後，伊朗德黑蘭沙蘭油庫燃起大火。（Reuters）

對石油設施的襲擊或會推高油價，以色列目前也切斷了其主要氣田的天然氣供應，以防它們在衝突中成為目標。

油價或持續上升

《經濟學人》報道，以色列伊朗13日衝突爆發後，全球基準布蘭特原油（BRENT）價格上漲8%，至每桶74美元（約580港元）。

伊朗石油：圖為2005年7月25日，波斯灣地區石油平台上天然氣燃燒產生的火焰，它的前方有一面伊朗國旗。（Reuters）

而以色列的行為越激進，伊朗採取孤注一擲措施的風險就越大，其最大的威脅莫過於試圖封鎖霍爾木茲海峽——全球30%的海運原油、20%的液化天然氣都要經過該海峽。若果伊朗確封鎖霍爾木茲海峽，布油價格或突破每桶100美元（約784港元）。