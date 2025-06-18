伊朗末代王儲發聲　呼籲民眾上街推翻政權　「奪回自己的國家」！

以色列與伊朗之間的衝突持續升溫。伊朗末代王儲巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）6月18日周二在社交平台X上發佈影片，宣布這個伊斯蘭共和國已經走到盡頭，呼籲全國民眾舉行大規模示威遊行、推翻最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）政權，奪回自己的國家。



巴勒維表示，伊朗政權的垮台是「不可逆轉的」，形容當前的領導人哈梅內伊「像一隻受到驚嚇的老鼠」一樣躲到地下，無法再控制局面。他表示：「只需要一次全國範圍的起義，就能永遠結束這場噩夢。」

他呼籲全國各地的民眾走上街頭示威遊行，表示：「已經開始的已經無法逆轉，未來是光明的，我們能夠齊心協力度過這個歷史的變革時刻。」

巴勒維還在影片中回應民眾對政權更迭、國家陷入動亂的憂慮。他將自己描述為既能在短時間內帶領國家抵禦外敵、又能提供長期治理解決方案的人。他宣稱，自己已經為過渡期做好了準備：「我們為伊朗的未來和繁榮制定了計劃。我們為倒台後的頭一百天、為過渡時期、為建立一個由伊朗人民領導、為伊朗人民服務的民族民主政府做好了準備。」

圖為2023年倫敦街頭，有民眾手持巴勒維肖像參加對伊朗當前政權的抗議活動。（Getty）

影片中，巴勒維還敦促軍方人員放下武器：「不要站在伊朗人民的對立面、維護一個已經開始瓦解的政權，不要為一個腐朽的制度犧牲自己。」

作為伊朗最後一位國王的兒子，1979年已故國王穆罕默德·巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）的王朝在伊斯蘭革命中被推翻後，他便流亡美國，如今以一名「世俗、民主的伊朗的倡導者」自居。近年來，他愈發高調的批評伊朗當局，並把自己塑造成主要反對派領袖和未來伊朗的關鍵人物。