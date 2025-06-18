日本製鐵完成收購美國鋼鐵公司　歷時一年半花費149億美元

日本製鐵公司（Nippon Steel）完成對美國鋼鐵公司（US Steel）的收購交易。兩家公司表明，這標誌着美國特朗普政府在此次交易中發揮了不同尋常的影響力。



路透社報道，日鐵於星期三（6月18日）完成這項歷時一年半、價值149億美元（約1170億港元）的收購交易，以每股55美元的價格，收購美鋼100%的股份，這與日鐵2023年12月首次提出的收購要約一致。

圖為2024年4月1日，鏡頭下日本製鐵（Nippon Steel，前稱新日鐵）的標誌裝置，置於其在日本東京的公司總部外。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上星期五（13日）簽署行政命令，批准日鐵和美鋼建立合作伙伴關係。這兩家企業說，已同美國政府簽署一項國家安全協議，並將授予美國政府可對企業重要事項行使否決權的「黃金股」。

路透社報道稱，這些措施意味着企業在為挽救交易而與政府進行的談判過程中，罕見地向政府讓渡大量控制權。

國家安全律師星期一（16日）指出，為獲得美國外國投資委員會的批准而納入黃金股條款，可能導致海外投資者遠離美國企業。

2025年5月30日，美國賓夕凡尼亞州美國鋼鐵公司歐文工廠（US Steel Corporation-Irvin Works），美國總統特朗普（Donald Trump）向鋼鐵工人發表講話。（Reuters）

美國鋼鐵工人聯合會去年反對日鐵收購美鋼的交易，時任民主黨總統拜登和共和黨的特朗普也都表示反對，以在總統競選期間，爭取關鍵搖擺州賓夕凡尼亞州選民的支持。美鋼公司在賓州設有工廠。

拜登（Joe Biden）今年1月離任前，以國家安全為由阻止這筆收購，引發相關公司訴訟。

特朗普回歸白宮後，這兩家鋼鐵公司看到新的機會。今年4月，特朗普政府對雙方擬議的合併展開新一輪為期45天的國家安全審查。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

