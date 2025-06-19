美國最先進航母福特號將靠近以色列 法媒：B-52H轟炸機駐印度洋
撰文：莊勁菲
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【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色列和伊朗衝突持續加劇，美媒周三（6月18日）報道，指美國最大、最新的核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）組成打擊群，預計下週前往以色列附近的地中海。另據法媒分析衛星影像發現，周二有4架美國B-52H轟炸機駐紮在印度洋的軍事基地。
美媒引述消息人士指，福特號航母打擊群預料下週將部署在以色列附近的地中海東部。將與已經抵達波斯灣的卡爾文森號航母和尼米茲號航母一起行動。
根據周三報道，作為對伊朗周邊軍事調動加強的一部分，另外幾艘美國軍艦已離開位於巴林（Bahrain）的美國海軍基地。多架美軍空中加油機也已被派往該地區。
法媒分析衛星影像顯示，周二有4架B-52H轟炸機停泊在印度洋的迪亞哥加西亞島基地（Diego Garcia base）南部的停機坪上。該基地是美國向英國租用的軍事基地。
據星球實驗室公司（Planet Labs）提供的衛星影像顯示，這些轟炸機於5月中抵達該基地。
法媒分析指，該基地還停有一架C-17全球霸王III（Globemaster III）戰略運輸機，以及6架疑似KC-135空中加油機。
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