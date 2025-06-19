伊朗以色列戰爭｜智庫：4萬美軍駐中東19據點　一文看懂軍事部署

伊朗與以色列的衝突不斷升級之際，有美國智庫撰文指，美國在中東19個地點擁有軍事設施，其中包括一些海軍武器和永久美軍基地。美軍現時在中東部署約40000名軍事人員。文章指美軍在區域的長期存在，讓美國能夠應對區域威脅，包括也門胡塞武裝組織以及不斷升級的以伊緊張局勢。



美國外交關係協會 （Council on Foreign Relations）6月18日發文表示，美國在中東地區維持強大的軍事力量，美軍的身影遍布中東十多個國家，並駐紮在中東地區海域的船隻上。

2024年，隨着美國專注於遏制和擊敗來自伊朗及其在中東支持的武裝組織的威脅，派駐當地的美軍規模進一步擴大，這些組織包括哈馬斯（Hamas）、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、也門胡塞武裝組織（Houthis）以及一些盤踞在伊拉克和敘利亞的武裝組織。

美國在中東的軍事行動

自2023年10月，哈馬斯與以色列爆發衝突以來，派駐中東的美軍就越發成為上述武裝組織的襲擊目標，並定期進行反擊。例如，美國和聯軍艦隻保護紅海和亞丁灣的商船，抵禦也門胡塞武裝組織經常發動的無人機和導彈襲擊。雖然2025年5月的停火結束了胡塞武裝對美國船隻的攻擊，但專家表示，對非美國商船的威脅仍然很高。

隨着以色列與伊朗政府和黎巴嫩真主黨的敵對行動升級，美國嘗試在區內發揮更大作用。 2024年4月，美國戰機和艦艇攔截了伊朗向以色列發射的數十架無人機和導彈，這是伊朗前所未有的直接攻擊。

同年10月，美國宣布已向該區增派四架飛機中隊。此舉正值以色列開始對黎巴嫩真主黨進行地面進攻之際，伊朗對以色列發動了更大規模的導彈攻擊。據報道，美國海軍向伊朗導彈發射了10多枚攔截彈。

2025年6月19日，隨著美國總統特朗普（Donald Trump）傾向部署美軍打擊伊朗的核設施，美方官員和專家皆表示，美軍極有可能出動B-2隱形轟炸機（上），投下重達30,000磅（約13.6噸）的「GBU-57巨型鑽地彈」（GBU-57，下）。報道指，「鑽地彈」是唯一能夠摧毀位於福爾多（Fordo）地下核濃縮廠的武器。（網絡圖片）

據報道，2025年3月，B-2隱形轟炸機也從位於密蘇裡州的基地轉移至位於迪戈加西亞島（Diego Garcia）的美英聯合基地。迭戈加西亞島是英屬印度洋領地的一部分，位處也門胡塞武裝組織和伊朗的攻擊範圍之內。

以色列和真主黨之間的停火協議，自去年11月起生效，惟局勢依然持續緊張。同時，以色列加強對伊朗的進攻火力，並於2025年6月發動針對伊朗核設施、軍事基地和軍方高層的軍事行動。

據報道，美國在東地中海的軍艦和戰機，協助以色列擊落伊朗報復性的彈道飛彈。美國總統特朗普表示，他正考慮參與打擊伊朗，以支持以色列，惟伊朗政府高層警告，美國進一步介入將有可能引發全面戰爭（all-out war）。

美國在中東的駐軍人數

2025年6月18日，美國外交關係協會 （Council on Foreign Relations）撰文談到美軍在中東的駐軍人數，圖為美國外交關係協會為美軍在中東駐軍地點製作的圖表。（美國外交關係協會官網）

美國外交關係協會表示，美軍過去派駐中東的人數會因應區內安全局勢、國防優先事項和其他各種因素而大幅波動。

在重大軍事行動中，2007年駐伊拉克的美軍人數曾高達16萬，2011年駐阿富汗美軍人數高達10萬人。一位美國國防官員表示，截至2025年6月，駐中東美軍約有4萬名，其中許多人駐紮在區域內的海上艦艇。 （這一數字低於2024年10月的4.3萬——當時以色列和伊朗之間的緊張局勢不斷升級，來往紅海的船隻亦不斷遭到襲擊——現時4萬美軍這個數字，仍高於近年來該地區一直維持的3萬人水平。）

2025年6月18日，土耳其安納杜魯通訊社（Anadolu Agency）製作題為「美國在中東軍事部署」（US military presence in the Middle East）的資訊圖表。圖表指美國在中東各地部署約45,000名軍事人員、多個基地以及配備強大的空軍和海軍艦隊。（Getty）

美國外交關係協會指，美國在巴林、埃及、伊拉克、以色列、約旦、科威特、卡塔爾、沙特阿拉伯、敘利亞和阿聯酋等國擁有至少19個軍事設施，其中8個被外界認為是永久性的。美軍在非洲吉布地（Djibouti）和土耳其亦擁有大型基地，這些基地隸屬於其他地區的司令部，但亦會積極參與美國在中東地區展開的軍事行動。

除敘利亞外，所有駐紮國都與美國簽訂了基地協議，因為美軍在敘利亞曾遭到政府的反對。然而，在2025年5月，在特朗普宣布解除對敘利亞的製裁後，敘利亞與美國的關係開始正常化。

2025年6月18日，美國外交關係協會 （Council on Foreign Relations）撰文介紹美軍在中東部署的軍事力量，圖為該智庫製作的美國海軍常見編隊（Common US Navy Formation）組成圖。（美國外交關係協會）

卡塔爾是美國中央司令部（U.S. Central Command）前沿總部所在地。巴林是美國常駐軍事人員最多的國家，亦是美國海軍第五艦隊的常駐地。美國海軍曾有多個大型軍艦編隊在該地區執行任務，但自特朗普第二屆政府今年1月上任以來，已有數艘軍艦返回美國，以支援國內的邊境安全工作。

美國「杜魯門號」航空母艦（USS Harry S. Truman）在該區停留251天後，於今年6月返回美國，而「卡爾·文森號」（USS Carl Vinson）航空母艦則於今年3月抵達阿拉伯海。 6月，美國軍方宣布將派遣駐紮在印度洋-太平洋地區的「尼米茲號」（USS Nimitz）航空母艦前往中東，以應對以色列和伊朗之間不斷升級的緊張局勢。海軍還指示「托馬斯·哈德納號」（USS Thomas Hudner）驅逐艦從西地中海向東移動，以便在有需要時隨時候命。