日媒報道自民黨內部文件稱新冠肺炎源於中國武漢

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-03-22 17:17

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情源頭尚不明的情況下，日媒卻曝出，日本執政黨——自民黨的內部文件資料中直接將新冠肺炎表述為「起源於中國武漢市」。

2021年2月，世界衛生組織（WHO）專家組走訪武漢華南海鮮批發市場和病毒研究所：

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據日本《琉球新報》3月22日報道稱，3月21日舉行的日本自民黨大會上分發了一份題為「戰勝新冠肺炎日本邁向希望」的155頁文件，其中就新冠肺炎疫情稱「起源於中國武漢市」。

報道還提到，自民黨在2020年的「黨情報告」和「政策活動」條目中都稱「起源於中國武漢市的新冠肺炎疫情傳播迅速」。同時，自民黨還在「新冠肺炎疫情對策」條目中也稱新冠肺炎「起源於中國武漢市」。

2021年1月，WHO赴武漢調查新冠肺炎源頭，但仍未查清最先爆發疫情的武漢市華南海鮮批發市場的傳染路徑，截至目前，新冠肺炎源頭依然不明。

WHO專家組在中國停留1個多月後，於2月9日下午在武漢與中國專家舉行聯合發佈會。發佈會上曾提到重要一點，沒有證據顯示在2019年12月前在武漢市就有疫情傳播。

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）曾承諾，專家小組在中國遇到的所有事情都會在報告內透明公開。