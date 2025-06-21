也門百萬人示威聲援伊朗　伊拉克民眾抗議以色列侵犯領空｜圖輯

撰文：成依華
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以色列6月13日突襲伊朗後，兩國連日衝突，中東多國出現反以色列集會，也門6月20日有百萬人上街遊行，聲援伊朗，伊拉克也有大量民眾上街，批評以色列的軍事行動，以及侵犯伊拉克領空的行為。
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