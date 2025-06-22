伊朗以色列戰爭｜伊朗議員指福爾多僅表面破壞　美智庫稱評估需時

美國6月21日對伊朗三個核設施發動襲擊，總統特朗普早前表示，主目標福爾多（Fordow）核設施遭受大規模轟炸，惟據當地議員及伊朗國營媒體，襲擊並未對關鍵的福爾多核設施造成嚴重破壞。



代表福爾多核設施所在的庫姆市的伊朗議員Manan Raeisi周日早些時候聲稱，與美國總統的謊言相反，此次襲擊只給福爾多的地表設施造成損壞，並未對設施造成嚴重破壞。他還稱：「我完全有信心的說，任何可能對公眾安全構成威脅的組件此前已全部轉移，且值得慶幸的是，未檢測到核輻射。」

圖為Maxar Technologies在2025年6月19日拍攝的衛星圖片，顯示伊朗福爾多核設施入口未被美軍空襲前情況。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

伊朗國家電視台的主播也聲稱，襲擊僅損毀了福爾多核設施的出入口隧道，並未破壞設施主體。報道並未提供有關證據。

美國《華爾街日報》引述華盛頓無黨派組織美國軍控協會（Arms Control Association）表示，全面評估軍事打擊對伊朗核計劃造成的損害需要時間，而且很可能需要國際原子能機構的核查人員重返伊朗。

福爾多核設施為伊朗核計劃的關鍵設施，惟該設施只有美軍擁有的鑽地彈（又稱碉堡剋星，bunker buster）才可對其造成打擊。（Getty）

該組織又稱，美國對伊朗的打擊將挫敗伊朗的核計劃，但不會使其夭折：「從長遠來看，軍事行動很可能會促使伊朗認定核武器是威懾所必需的，華盛頓對外交不感興趣。單靠軍事打擊無法摧毀伊朗廣泛的核知識。」