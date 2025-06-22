伊朗以色列戰爭｜一文看懂遭美軍轟炸伊朗三大核設施

繼早前以色列對伊朗核設施的襲擊後，美軍於當地時間周六（6月21日）夜間對伊朗福爾多、納坦茲及伊斯法罕三個關鍵核設施進行轟炸，進一步對其造成打擊。受到襲擊的三個設施都在哪裏、有什麼功能及戰略意義？



福爾多核設施

福爾多（Fordo）是伊朗最關鍵的鈾濃縮設施，位於聖城庫姆（Qom）附近的群山之間，隱秘性極高，外界至今對該設施仍有許多未知。但綜合美媒報導，福爾多的主體位於地下80至90米深處，有多個隧道入口，空襲極難對其造成打擊，而美國是唯一擁有能夠打擊如此深度設施所需炸彈的國家。

據《紐約時報》，該設施目前擁有3000台用於提煉濃縮鈾的離心機。科學與國際安全研究院（Institute for Science and International Security）分析指，福爾多的設施能將伊朗目前擁有的60%濃縮鈾庫存在三周內轉換為233公斤的武器級鈾，足以用來製造九枚核武器。IAEA最新報告則稱，伊朗已在福爾多加速生產濃縮鈾至60%的程度。

圖為Maxar Technologies在2025年6月19日拍攝的衛星圖片，顯示伊朗福爾多核設施入口未被美軍空襲前情況。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

納坦茲核設施

納坦茲（Natanz）位於伊朗首都德黑蘭以南約250公里處，被認為是伊朗最大的鈾濃縮設施。核威脅倡議組織（NTI）資料顯示，納坦茲有六座地表建築和三個地下建築，其中兩個可以容納50,000台離心機。

該設施自2003年開始運作，根據IAEA資料，伊朗在納坦茲將鈾濃縮至60%純度（武器級鈾需要濃縮至90%）。以色列早前的襲擊已經淬火納坦茲的試驗燃料濃縮廠的部分地上設施，並切斷地下存放離心機區域的電力供應。

圖為2025年1月24日，伊朗納坦茲核設施上空的衛星圖片。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

2025年6月14日經以色列襲擊之後的納坦茲核設施。（Reuters）

伊斯法罕核設施

伊斯法罕（Isfahan）是位於伊朗中部的最大核研究設施。據NTI資料，該設施於1984年在中國支持下建成並開放，雇用3,000名科學家，外界認為伊斯法罕可能是伊朗核計劃的中心。該設施「營運三座中國提供的小型研究反應堆」，以及轉換設施、燃料生產廠、鋯合金包覆廠和其他設施與實驗室。

《紐約時報》稱，有分析認為伊朗將接近武器級的核燃料儲存在伊斯法罕核設施中。國際監察人員曾於兩周前檢視這些燃料供應，不過目前不清楚伊朗是否已在近幾日將這些物資轉移。

圖為2024年4月19日，伊朗軍方人員在中部城伊斯法罕（Isfahan）核設施附近戒備。（Reuters）

伊朗核設施：這張取自影片的截圖顯示2005年3月30日鏡頭下伊朗伊斯法罕的一座核設施。（Reuters TV via REUTERS）

美軍使用的武器

根據《紐約時報》引述美國官員的說法，美軍此次襲擊動用了六架美國戰機，在福爾多核設施投下12枚30,000磅重的「地堡爆破彈」，美國海軍潛艇向納坦茲和伊斯法罕設施發射了30枚巡航導彈，另有一架B-2轟炸機在納坦茲投下兩枚地堡爆破彈。

設施目前狀況與各方回應

美國總統特朗普在行動後的講話稱，伊朗核設施已被徹底摧毀。然而，伊朗官員對攻擊影響輕描淡寫，一名議員表示攻擊是「表面的」，並未嚴重損害福爾多設施。

據BBC報導，伊朗國家廣播電台副政治主任哈桑·阿貝迪尼（Hassan Abedini）表示，伊朗「一段時間前」就已經疏散這三個核設施，因此伊朗沒有遭受重大打擊。

《紐約時報》則引述一名匿名美國官員表示，初步損害評估顯示福爾多設施已經「被排除在外」。