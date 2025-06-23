伊以戰爭｜內塔尼亞胡：以色列接近達成伊朗問題目標　不打消耗戰

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）6月22日表示，以色列非常接近達成消除伊朗彈道導彈和核計劃雙重威脅的目標。



路透社報道，內塔尼亞胡向以色列傳媒稱，承諾不會讓以色列陷入消耗戰，但表明不會過早結束針對伊朗的行動，指達成目標後，任務就會結束，為戰鬥劃上句號。

圖為2025年6月20日，以色列總理內塔尼亞胡到中部城市雷霍沃特（Rehovot）視察遭伊朗導彈攻擊後的損毀情況。（Reuters）

內塔尼亞胡直言，德黑蘭政權希望消滅以色列，因此以色列就發起今次行動，消除核子和彈道導彈兩大對以色列生存的威脅。

他指美軍使用「地堡剋星」攻擊伊朗福爾多（Fordow）核設施後，對方已經嚴重受到破壞，但未知實際損毀情況。

圖為2025 年 6 月 22 日，伊朗聖城庫姆附近福爾多地下核設施，美國襲擊後的衛星近景圖。（Reuters）

對於伊朗的60%濃縮鈾下落，內塔尼亞胡稱正密切追蹤，指這是伊朗核計劃的重要但並非充足的組成部分。他表示已掌握一些情報，但不會公開。

報道提到，以色列13日空襲伊朗鈾濃縮設施前，德黑蘭方面濃縮鈾純度已達60%，距離製造核武器所需的90%的武器級濃縮鈾僅一步之遙，並遠高於2015年伊朗核問題全面協議規定的3.67%上限。直到2018年特朗普（Donald Trump，又譯川普）首個總統任期時宣布退出伊朗核協議前，伊朗一直遵守有關上限。