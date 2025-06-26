李在明民調支持率62%　引《西遊記》勸官員：權力如芭蕉扇應慎用

韓媒6月26日報道，國內四間民調機構同日聯合發表的民調顯示，總統李在明支持率為62%，較上任首周上升9%。另有報道指李在明近日在一場國務會議中，引用《西遊記》一段有關孫悟空借用芭蕉扇的情節，指鐵扇公主手持芭蕉扇，只要輕輕一撥，就雷電交加；再撥一次，便發生狂風暴雨。儘管扇子看似一件尋常物件，但卻足以引發天翻地覆的變化，權力也是如此。李在明藉此提醒與會官員要謹慎行使手中權力。



據韓聯社報道，4間民調機構本月23至25日，面向韓國18歲以上的1000人進行調查。結果顯示，李在明的支持率為62%，較兩週前攀升9%；差評率為21%，較兩周前增加2%。

據韓國民族日報報道，李在明早前在龍山總統府主持第27次國務會議時，引用《西遊記》中的情節，提醒與會官員要慎重行使手中權力。李在明引用的是孫悟空為穿越火焰山，向牛魔王之妻鐵扇公主借芭蕉扇的典故。李在明借用這一典故，提醒新政府上任初期要保持行政紀律，並再次強調公職人員的責任觀念。

2025年6月4日，韓國新任總統李在明宣誓就任並發表演說。（網絡圖片）

報道引述李在明指：「公務員以甚麼態度、怎樣履職，最終將帶來截然不同的結果。或許從我們的角度來看，只是極細微的差異，但這「差之毫釐」卻可能帶來完全不同的命運。」

李在明強調：「你們做的一件事、一個簽名、一次小小的關注，也許只是一瞬間的舉動，甚至在你們眼中微不足道或毫無意義，但這背後可能關乎一個人的生死存亡、成敗興衰。更嚴重的是，這些看似微細的舉動若累積起來，甚至可能左右國家的興衰。」

2025年6月26日，韓國首爾，韓國總統李在明在國會就2025年第二次補充預算案發表演說。（Reuters）

李在明認為：「目前包括韓國在內，全球的局勢都極為嚴峻。國務會議將持續討論穩定物價與民生息息相關的議題，希望藉此機會，對弱勢群體提供更多關懷，避免其在經濟危機中遭受更大衝擊。」