美國防長重申襲伊朗行動成功　轟傳媒扭曲　公開鑽地彈測試片段

以色列與伊朗爆發戰事後，美國6月22日加入襲擊伊朗核設施，外界關注核設施的損壞程度，美媒6月24日引述消息人士指，美國國防情報局內部初步報告顯示襲擊行動未完全摧毀伊朗核計劃，此引來美國總統特朗普（Donald Trump）斥是假新聞。

美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）26日召開記者會，重申攻擊行動取得歷史性的成功（historically successful）。美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）則透露美軍行動一些細節，指美方向福爾多核設施投下的6枚炸彈都擊中目標並爆炸。



美國防長赫格塞斯（左）與美國參謀長聯席會議主席凱恩（右）2025年6月26日召開記者會（Reuters）

在記者會上，赫格塞斯指責傳媒扭曲訊息，使攻擊行動看起來似乎沒有成功，他稱「這是不負責任的」，又指「我希望你們所有傳媒都能抽出時間，正確認識這一有關安全的歷史性變化，其他總統也曾試圖這樣做。」

他稱「這是一次歷史性的成功攻擊，作為美國人，我們應該慶祝。」

美國防長赫格塞斯（左）與美國參謀長聯席會議主席凱恩（中）2025年6月26日召開記者會，重申美方攻擊伊朗核設施的行動成功（Reuters）

美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）介紹美軍的行動，他在記者會稱，美國在很久以前就首次獲得有關伊朗「深山」計劃的情報，即指向伊朗藏在深山的福爾多（Fordow）核設施。他指有一名官員已經研究福爾多核設施長達15年。

他稱，美方後來開發一種巨型鑽地彈「碉堡剋星」（Bunker buster），用於這次在6月22日的攻擊行動。他指炸彈擊中核設施的兩個通風井，伊朗人曾試圖用混凝土覆蓋這些通風井，以避開遭攻擊。

凱恩在記者會上展示巨型鑽地彈的測試片段。

美方在2026年6月26日記者會上公開巨型鑽地彈的測試片段（影片截圖）

據他所指，在第一次攻擊中，混凝土遭移除，露出通風井，然後美方再開始使用武器。

他指，美方總共向核設施投下6枚炸彈，強調武器都擊中目標並爆炸，又指戰機飛行員形容是「見過最明亮的爆炸，看起來就像白晝一樣」。