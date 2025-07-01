春秋航空日本客機疑增壓系統故障　緊急降落關西機場

日本航空公司（JAL）與春秋航空日本（Spring Japan）聯營的一架波音737-800型客機，週日（6月30日）在飛行過程中疑發生機件故障，於關西機場緊急降落。央視新聞指出，該班航機從上海出發，原定以東京成田機場為目的地，因增壓系統故障緊急改降大阪。 有網上消息稱，航班起飛約1小時後發現故障，一度極速下降數千米，乘客感覺耳膜「快要爆炸」，機艙彈出氧氣面罩，空服員帶著哭腔讓大家帶好氧氣面罩。



圖為2025年6月30日，日本航空公司（JAL）與春秋航空日本（Spring Japan）聯營的一班客機急降關西機場，內地媒體「百姓關注」指機艙當時掉落氧氣面罩，供乘客們戴上的畫面。（網上截圖）

綜合央視新聞及陸媒百姓關注報道，當地時間晚上約8時50分，該班由上海出發、編號JL8696/IJ004的航機，在關西機場緊急降落。根據日本國土交通省大阪航空局確認，機上191名乘客及機組人員均未受傷或身體不適。根據社交媒體上的貼文，當時機艙內氧氣面罩曾經掉下來。

根據日本國土交通省等部門通報，飛機觸發顯示「增壓系統故障」的警報，機艙內疑似發生減壓狀況，飛行員向空管通布緊急狀況，隨後變更目的地降落關西機場。

百姓關注指出，當晚9時許，春秋航空客服人員證實，該航班運行時飛機突發故障已備降。公開資訊顯示，該航班由波音737-800飛機執飛，具體原因及後續安排待公佈。

此事引起熱議後，春秋航空官方發文稱，有自媒體發帖稱春秋航空飛機故障，極速下落3000米。經查，此信息不實，春秋航空的航班代碼為9C開頭，所有航班運行正常。內地網友則指，出事的是春秋航空日本，為日本航空、春秋航空共同出資的公司，目前日本航空為最大股東。