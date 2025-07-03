歐洲熱浪持續　巴黎鐵塔被曬到變形要關閉？　每日或移位20cm

歐洲多國近日都面對高溫熱浪來襲，其中法國的情況特別嚴峻。巴黎官員表示，著名地標埃菲爾鐵塔（Eiffel Tower）的頂層將暫時對遊客關閉。有法國專家指，持續高溫可導致鐵塔的鐵出現膨脹和輕微彎曲，塔尖每日最多可能會移位20cm。



綜合外媒報道，法國國家氣象局7月2日（周三）罕有地在四個地區發布紅色預警，預計熱浪將持續到當地時間晚上9時。

巴黎近日的氣溫高達攝氏40度，超過1300間學校在1日（周二）需部份或全部關閉。

巴黎埃菲爾鐵塔官網宣布，由於熱浪，將關閉鐵塔頂層至7月2日：

巴黎官員表示，鑑於目前的熱浪，艾菲爾鐵塔頂層將對遊客關閉至7月2日。據其官網指，高溫天氣會導致鐵塔的熟鐵鐵塊（puddled iron）膨脹，並略微傾斜，但這不會對其結構完整性造成任何影響。

法國媒體引述知名歷史學家及建築師Bertrand Lemoine報道，他2020年8月曾表示，「鐵遇熱時會膨脹，整座鐵塔亦會因此發生移位」。

Bertrand Lemoine嘗試解釋背後原理：「鐵塔的一側面對陽光直射，而另一側則處於陰涼位。直面太陽的一側膨脹程度會特別明顯，整座鐵塔就會發生一定程度的扭曲。」

基於這個原因，艾菲爾鐵塔在一日會隨日照角度在不同方向上產生彎曲，塔尖每日最多會移位約20cm。

法國媒體的報道亦提到，艾菲爾鐵塔是由一種對熱力高度敏感的「熟鐵」構成，因此對溫度變化的反應強烈。例如在冬季，整座鐵塔可能會縮細10cm；而在熱浪之下，則會輕微膨脹。

Bertrand Lemoine提到，「不過一般人不會感受鐵塔的變化，這是逐漸發生且無法察覺的變化。隨入夜後氣溫下降，鐵塔又會收縮，恢復到原本位置。」