李強晤希臘副總理　籲中歐共同發倡導多邊主義和自由貿易積極聲音

周五（4日）下午，中國國務院總理李強在希臘羅德島會見希臘副總理哈齊達基斯。



根據新華社，李強表示，2023年11月希臘總理米佐塔基斯訪華期間，中國國家主席習近平同他會晤，就加深兩國關係達成重要共識，近兩年來，中希雙方積極落實訪問成果，推動共建「一帶一路」合作高質量發展，為兩國人民帶來更多福祉，明年，中希將迎來建立全面戰略夥伴關係20周年，中方願同希方一道，繼續堅定支持彼此核心利益和重大關切，拓展各領域務實合作，取得更多實際成果。

李強指，中方願同希方拉緊合作紐帶，更好發揮互補優勢，高質量推進比雷埃夫斯港總規劃落地，推動兩國貿易更加優化平衡發展，加強在清潔能源、輸變電、人工智能等領域合作，培育更多經濟新增長點，中方支持和鼓勵更多有實力的中國企業根據市場原則，積極推進對希臘投資，雙方要加強文明互鑒，密切旅遊等人文交流，增進兩國人民友好。

周五（4日）下午，中國國務院總理李強在希臘羅德島會見希臘副總理哈齊達基斯。（中國政府網站）

李強稱，中歐之間有着廣泛的共同利益，當前全球單邊主義、保護主義愈演愈烈，中歐應共同發出倡導多邊主義和自由貿易的積極聲音，攜手維護經濟全球化和國際經貿秩序。希望希臘繼續為推進中歐關係發展發揮建設性作用。

哈齊達基斯表示，希臘和中國同為文明古國，希方高度重視發展對華關係，願落實兩國領導人達成的共識，同中方進一步密切高層往來，深化貿易、投資、航運、能源、旅遊等領域務實合作，促進人文交流，加強文明對話，推動希中全面戰略夥伴關係發展。中國是具有重要國際影響力的大國，希方願同中方加強多邊協作，共同維護聯合國憲章宗旨和原則，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。希方願為促進歐中關係發展貢獻力量。

李強7月4日上午乘包機離開北京，應邀赴巴西出席金磚國家領導人第17次會晤。在前往巴西途中，包機經停希臘羅德島，希臘副總理哈齊達基斯、南愛琴省省長、羅德市長和中國駐希臘大使方遒到機場迎接。