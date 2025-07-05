尹錫悅再接受內亂案檢查組問話　傳圖用無人機入侵朝鮮合理化戒嚴

因涉嫌內亂遭韓國憲法法院彈劾而下台的韓國前總統尹錫悅，在7月5日再次來到首爾高等檢察廳接受檢方問話，今次調查也是內亂案獨立檢察組對他企圖戒嚴干犯內亂案調查的一部份。《韓國先驅報》（The Korea Herald）日前報道指，軍方得到尹錫悅擬用無人機入侵朝鮮，以激起朝鮮反彈合理化自己戒嚴的命令。



尹錫悅今次被問話旨在配合當局，對自己於今年1月圖阻警方執行逮捕令以免被捕，以及在企圖戒嚴後指示當局刪除軍方高層的通話記錄。檢方在上午問話後回應傳媒，指正對尹錫悅拒捕一事進行問話，目前進展順利，不過未透露是否有調查無人機攻朝鮮一事。

報道指，檢查組從一名軍官處獲得一份內部通話錄音，消息軍官指無人機作戰司令官金容大（김용대，Kim yong-dae）出聲指代號V（即軍方指代總統的代號，意味是尹錫悅）要求軍方再一次用無人機入侵朝鮮。朝鮮去年10月指責韓國派無人機飛入平壤，還散發帶有領導人金正恩的面容的傳單，當時平壤警告若再有將做出回應。

2025年4月11日，韓國首爾，圖為受罷免的尹錫悅走出總統官邸。（Reuters）

尹錫悅在6月28日首次接受當局長達15小時的問話，不過期間與檢查組發生摩擦，問話程序一度中斷，今次是他自上次問話結束一週後再次接受問話。