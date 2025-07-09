特朗普：將對進口銅徵收50%關稅　藥品稅率或達200%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月8日表示，他計劃在當天稍後時間宣布對進口銅徵收50%關稅，藉此推動銅在國內生產，以減少電動車、軍備，以及許多消費品對進口銅的依賴。特朗普又表示，計劃對進口藥品徵收最高達200%的關稅，但將給予製藥商大約一年的時間來「調整」。



圖為2025年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席內閣會議。（Reuters）

紐約期銅價格一度飆17%創新高

在特朗普宣布擬對銅徵收50%關稅後，紐約期銅價格一度飆升最多17%，創下自 1988 年有紀錄以來最大單日漲幅，也推動銅價創歷史新高。

特朗普是在白宮內閣會議上透露消息，但並未透露關稅何時生效。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）其後表示，，銅關稅可能會在7月底或8月1日生效，又稱特朗普將於8日某個時間，在社交媒體發布詳細資訊。

圖為2021年3月30日，美國亞利桑那州一處銅礦的礦井。（Reuters）

將向製藥廠提供約一年時間調整

另外，特朗普同日向媒體表示，計劃向進口藥品大幅徵收關稅，但他稱會提供大約一年到一年半的時間，讓藥廠遷往美國，否則「將被徵收非常高的關稅」。

他還表示，計劃對進口半導體，以及其他一些重要產品徵收關稅。不過，他沒有透露詳情及可能發布內容的時間。

盧特尼克在內閣會議後表示，藥品關稅的細節「將於本月底公布」。他指相關研究將在月底完成，屆時特朗普將制定政策。