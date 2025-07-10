印度橋樑倒塌車輛跌入河中12死　現場油罐車搖搖欲墜驚險一幕曝光

印度西部古吉拉特邦（Gujarat）瓦多達拉（Vadodara）一條跨河橋樑在周三（9日）早上繁忙時段發生倒塌，導致數部汽車墜入河中，截至目前已造成12人死亡、9人受傷。



印度總理莫迪（Narendra Modi）、古吉拉特邦首席部長等政府官員通過社交媒體發文，對遇難者表示哀悼。

事發於周三上午7時30分左右，當地一座擁有43年歷史的橋樑倒塌，多部汽車墜入河中，一部油罐車搖搖欲墜。

油罐車搖搖欲墜：

事發後，印度警方和救援隊隨即對落水人員展開救援。目前傷者已被送往醫院，當地政府也已封鎖事發區域，並將在救援工作結束後對事件原因展開調查。

印度西部古吉拉特邦（Gujarat）瓦多達拉（Vadodara）一條跨河橋樑在周三（9日）早上繁忙時段發生倒塌，導致數部汽車墜入河中。（Reuters）

涉事橋樑建於1985年，位於當地一處重要幹道，其所處地區日前剛剛經歷一輪強降雨天氣。古吉拉特邦衛生部門負責人Rushikesh Patel表示，事發時至少有4部汽車正在橋面上行駛。