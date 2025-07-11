美日韓聯合空演B-52H出動　三國召開總參謀長會議應對朝鮮威脅

韓聯社報道，第22屆美日韓總參謀長會議7月11日在首爾舉行，共同審視朝鮮軍事威脅在內的地區安全形勢，並討論加強安全合作的方案。三國軍隊在濟州島附近公海舉行聯合空中演習，美國B-52H轟炸機今年也首次部署到朝鮮半島參加演習，旨在加強應對朝鮮核武與導彈威脅。



當天，韓國聯合參謀本部議長金明秀、美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）、日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀與會。凱恩表示，朝鮮和中國正以明確而堅定的意圖不斷進行史無前例的軍事擴張。

2025年7月11日，美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）在韓國首爾國防部舉行的第22屆美日韓總參謀長會議（Tri-CHOD）上發表講話。（Reuters）

三國軍隊當天還在濟州島以南的公海上舉行聯合空中演習，美軍B-52H轟炸機今年首次到朝鮮半島參加演習，旨在加強對朝鮮日益增加的核威脅和導彈威脅的威懾。

路透社報道，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周五在馬來西亞會見了日本外相岩屋毅和韓國外交部副部長朴潤珠。三人在吉隆坡舉行的東盟（ASEAN）10國及其他國家高級外交官會議期間進行了會晤。

2024年2月19日，菲律賓空軍的 FA-50戰機（下方）與美國 B-52H 轟炸機（上方）進行聯合空中巡邏。（X@PhilAirForce圖片）

韓國外交部在聲明中表示，他們同意對朝鮮保持強有力的威懾，並加強在能源、造船、關鍵礦產、供應鏈安全以及人工智慧等領域的合作。