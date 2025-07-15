石破茂政府支持率下滑　執政聯盟恐失參議院選舉多數席位

《朝日新聞》星期二（7月15日）報道，日本執政聯盟很可能在參議院選舉中失去多數席位，在日本努力與美國達成貿易協議之際，這加劇了日本的政治不穩定風險。



日本第27屆參議院選舉將在7月20日舉行。日本首相石破茂在選戰啟動前說，執政聯盟將以確保在參議院議席過半為目標。目前在參議院非改選議席中，執政黨自民黨與執政聯盟夥伴公明黨合計擁有75席，這意味着其需要在本輪選舉中再贏得50席，方可維持在參議院的過半數議席。

2025年7月8日，日本東京，日本首相石破茂（左）在官邸與內閣大臣會面，討論日本應對美國關稅的策略，圖為石破茂與經濟再生擔當大臣赤澤亮正（右）一同發表講話。（Reuters）

該報稱，自民黨在本次選舉可能只能贏得35個席位。自民黨目前擁有52個席位。

《朝日新聞》是基於7月13日至14日對選民進行的電話和網絡調查，以及該報記者在全國範圍內進行的調查，得出這項預測結果。

由於日本大米價格飆升等生活成本不斷上漲衝擊家庭，石破茂政府的支持率一直下滑。

自民黨與公明黨在去年10月的眾議院選舉中失去過半數優勢，成為少數執政黨。這次參議院選舉也被廣泛視為對其施政表現的檢驗。

2025年7月11日，日本東京，街頭張貼的參議院選舉候選人海報。 （Getty）

本次參議院選舉將圍繞125個議席展開角逐，其中包括例行改選的124席，以及因東京選區議席空缺而進行的一席補選。預計包括朝野政黨、無黨派人士在內的參選人數超過520人。

日本參議院設有248個議席，議員任期六年，每三年改選一半議席。參議院是常設機構，承擔立法審議和對政府監督等職責。

本文獲《聯合早報》授權轉載

