澳洲水災新南威爾士省逾1.8萬人疏散　情侶眼巴巴看着愛巢沖走

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澳洲新南威爾士省（New South Wales）受水災侵襲，大雨及水浸持續淹沒省內地區。美媒3月22日報道，全省有逾1.8萬人已疏散。一對準新人原定於20日結婚，但他們當日發現自己的家已被洪水沖走。

美國有線新聞網絡（CNN）22日引述省長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）稱，省內接近38個地方被列為自然災害地區，政府已頒布19個疏散令，可能會再頒布更多疏散令。

澳洲廣播公司（ABC）21日報道，新南威爾士省準新人索爾斯（Sarah Soars）及埃奇（Joshua Edge）租住的房屋於20日被洪水沖離地基、在河上飄流。房東透露，索爾斯及埃奇原本會在屋前的河岸舉行婚禮。

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電視台9 News於19日在Twitter上發布一段影片，指新南威爾士省有一隻袋鼠被困洪水中，最終逃出生天。從影片中可見，袋鼠被洪水沖走，牠期間奮力向岸上游，最後成功跳回岸上。

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