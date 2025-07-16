以色列空襲敘利亞　主張為保護當地少數派　誰是德魯茲派？

以色列軍7月16日空襲敘利亞首都大馬士革，包括攻擊敘國防部，據路透社指，總統府附近也遭空襲。以軍為何攻擊敘利亞？以方主張目的是保護當地的德魯茲（Druze）少數派，土耳其則批評以色列只為破壞敘利亞的和平穩定。



以色列2025年7月16日空襲在大馬士革的敘利亞國防部（Reuters）

德魯茲派是誰？

美媒指，德魯茲是阿拉伯教派，約有100萬人，主要居住在敘利亞、黎巴嫩和以色列。在敘利亞南部蘇韋達省，德魯茲派是多數。

該教派起源於11世紀的埃及，信奉伊斯蘭教的一個分支，不允許轉換宗教，也不允許與其他群體通婚。

2025年7月15日，敘利亞安全部隊成員進入南部蘇韋達地區，當地早前爆發造成數十人死亡的衝突（Reuters）

本週發生什麼？

美媒報道，德魯茲武裝分子與貝都因部落（Bedouin tribes）上週末於敘南部蘇韋達（Suwayda）爆發造成至少30死、數十人傷的暴力衝突後，敘利亞軍隊7月15日進入蘇韋達，當地正是德魯茲派的大本營。

伊斯蘭勢力更與敘利亞政府結盟，加入戰團，此加劇德魯茲派的擔憂，並呼籲國際社會保護。

2025年7月16日，進入蘇韋達的敘利亞部隊成員，在一間房屋內戒備（Reuters）

以色列為何介入？

以色列政府聲言保護在敘利亞的德魯茲派，對敘利亞政府軍展開打擊行動，並承諾將繼續行動，以保護德魯茲派。

目前以色列境內也有約13萬德魯茲派居住，以色列總理辦公室15日表示，以方「致力於防止敘利亞德魯茲派受到傷害，因為我們與以色列境內德魯茲公民有深厚兄弟般的同盟關係，以及他們與敘利亞德魯茲派之間的家族和歷史淵源」。

以色列政府也單方面宣布在敘利亞設立非軍事區，稱「禁止向敘利亞南部派遣部隊和武器」，此引來敘利亞政府批評，並要求國際社會促使以色列停止侵害其主權的軍事行動。

土耳其則批評，以色列只是為破壞敘利亞的和平穩定。