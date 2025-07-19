美國：拒接受世衛加強防範大流行修正案　批評缺乏公眾參與

美國宣布拒絕接受世界衛生組織（WHO）為加強防範未來大流行病而提出的《國際衛生條例》修正案。



世衛成員國於2024年通過具有法律約束力的《國際衛生條例》修正案，為應對最嚴重、對全球構成威脅的衛生危機引入新的「大流行緊急事件」類別，旨在加強全球對新型病原體的防禦能力。

圖為世衛總幹事譚德塞。（Reuters）

路透社報道，美國國務院和衛生部發聯合聲明說，他們已於周五（7月18日）正式轉達美國拒絕接受《國際衛生條例》修正案。

由美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）和衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）聯合發布的聲明說：「修正案在缺乏充分公眾參與的情況下制定，擴大了世衛在公共衛生緊急事件中的作用，賦予世衛制定大流行聲明的額外權力，並增強世衛促進『公平獲取』衛生商品的能力。」

聲明還說：「2024年修正案中的術語含糊且寬泛，有可能導致世衛協調的國際應對行動側重於團結等政治問題，而不是迅速有效的行動。」

圖為世衛位於瑞士日內瓦的總部。（Reuters）

小羅伯特甘迺迪和魯比奧周五表示，他們拒絕接受《國際衛生條例》修正案是為了維護美國主權。然而《國際衛生條例》修正案和與之並行的《世界衛生組織大流行協定》並未干預各國政府的衛生政策，沒有任何內容凌駕於國家主權之上。

今年5月20日，在瑞士日內瓦舉行的第78屆世界衛生大會審議通過備受矚目的《大流行協定》。世衛指出，《大流行協定》具有歷史意義，是各國為應對未來大流行病而進行三年多密集談判的成果，將促進全球合作，以確保更有力、更公平地應對未來的大流行病。

2025年5月20日，美國華盛頓，衛生與公眾服務部 (HHS) 部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在國會山莊，出席參議院撥款委員會就衛生與公眾服務部預算舉行的聽證會作證。（Reuters）

美國民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）領導的上屆政府參加《大流行協定》談判。現任共和黨籍總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）今年1月重返白宮後隨即簽署行政令，宣布美國再次退出世衛並暫停向組織提供資金和支持，其負面影響引發國際社會廣泛擔憂。

美國退出世衛組織的程序需要12個月。今年5月世衛大會，美國沒有參與《大流行協定》審議。小羅伯特甘迺迪甚至在發給大會的視像講話中鼓動其他各國效法美國「退群」之舉。聯合國秘書長發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）當時回應說，「世衛是聯合國體系中不可或缺的一部分」，「解決全球衛生問題的唯一辦法是讓會員國坐在一起，以科學、非政治化的方式合作應對」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

