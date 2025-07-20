中國去年入籍日本人數破3000 半世紀以來首超越韓國人
撰文：劉耀洋
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日本《產經新聞》7月20日引述法務省統計報道，日本去年有8,863名外國人入籍，其中最多、約3,122人來自中國，是50年來首次超過韓國或朝鮮入籍日本的人數。
據公布的數據，自1967年有紀錄以來，2003年入籍日本人數最高，達到17,633人。而近年來這一數字持續保持在7,000至9,000人之間。
從國籍來看，除1973年以外，入籍日本人數最多的往往是韓國人，但去年中國人入籍的人數，超越了韓國的2,283人。
另一方面，近年來尼泊爾、斯里蘭卡、緬甸等南亞國家的入籍人數也漸漸增加，其入籍人數在五年內翻了一倍，從2019年的1,719人增加到去年的3,458人。
報道提到，目前入籍的一般條件有六項，分別在日本居住五年以上、年滿18歲、行為良好、能自食其力、喪失前國籍、具備一定程度的日語能力。
然而，原則上必須在日本居住10年才能獲得「永久居民」身份，因此日本有聲音批評入籍制度反而比獲得「永久居民」更容易。
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