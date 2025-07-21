俄羅斯電視台揭秘「全球最大」無人機工廠　展示生產過程｜有片

撰文：聯合早報
出版：更新：

俄羅斯公開展示自稱「全球最大」的無人機工廠，並罕見播出廠區內部的畫面，展示工廠正在組裝用於對烏克蘭發動襲擊的致命攻擊型無人機。

法新社報道，這段長40分鐘的影片由俄羅斯國防部旗下電視台Zvezda星期天（7月20日）發佈。視頻顯示，工人們正在組裝黑色的三角形攻擊型無人機。

受到美國制裁的工廠負責人沙吉瓦列夫（Timur Shagivaleev）表示：「這是全球最大的無人作戰機生產工廠，也是最秘密的工廠。」

展示俄羅斯最大無人機工廠的影片：

這間工廠位於俄羅斯中部韃靼斯坦共和國（Tatarstan）葉拉布加鎮（Yelabuga）附近，距離烏克蘭邊境超過1000公里。這個區域原計劃作為一個促進科研與商業發展的特別經濟區，但如今已成為基輔遠程攻擊的目標。

在工廠入口處的巨型電子屏幕上，出現前蘇聯獨裁者斯大林（Joseph Stalin）、核物理學家庫爾恰托夫（Igor Kurchatov）和蘇聯航天之父科羅廖夫（Sergei Korolev）的肖像，並打出「庫爾恰托夫、科羅廖夫和斯大林的DNA在你們體內延續」的標語。

沙吉瓦列夫指，為了支持俄羅斯不斷升級的空中打擊行動，這間工廠正大幅提升產能，產量是原定計劃的九倍，而工廠也僱用青少年學徒參與製造。

影片旁白說：「數百台機器，數千名工人，放眼望去，到處都是年輕人。男孩女孩們在這裏工作，也有人在這裏的學院學習。」

俄羅斯使用的「格蘭」（Geran）無人機是伊朗「見證者」（Shahed）無人機的仿製版本，伊朗也已向俄羅斯提供相關型號，支持俄羅斯對烏克蘭的進攻。

最近數週，莫斯科向烏克蘭城市發射創紀錄數量的無人機。

本文獲《聯合早報》授權轉載

俄羅斯東北部有員工巴士墮坡翻側　至少14死7人受傷俄羅斯堪察加半島外海7.4級地震　美國家海嘯中心發海嘯預警烏克蘭向俄羅斯提出下週進行新一輪談判俄羅斯防空系統擊落往首都無人機　莫斯科2機場一度暫停航班起降
俄羅斯
俄烏戰爭
無人機
烏克蘭