俄羅斯電視台揭秘「全球最大」無人機工廠　展示生產過程｜有片

俄羅斯公開展示自稱「全球最大」的無人機工廠，並罕見播出廠區內部的畫面，展示工廠正在組裝用於對烏克蘭發動襲擊的致命攻擊型無人機。



法新社報道，這段長40分鐘的影片由俄羅斯國防部旗下電視台Zvezda星期天（7月20日）發佈。視頻顯示，工人們正在組裝黑色的三角形攻擊型無人機。

受到美國制裁的工廠負責人沙吉瓦列夫（Timur Shagivaleev）表示：「這是全球最大的無人作戰機生產工廠，也是最秘密的工廠。」

展示俄羅斯最大無人機工廠的影片：

這間工廠位於俄羅斯中部韃靼斯坦共和國（Tatarstan）葉拉布加鎮（Yelabuga）附近，距離烏克蘭邊境超過1000公里。這個區域原計劃作為一個促進科研與商業發展的特別經濟區，但如今已成為基輔遠程攻擊的目標。

在工廠入口處的巨型電子屏幕上，出現前蘇聯獨裁者斯大林（Joseph Stalin）、核物理學家庫爾恰托夫（Igor Kurchatov）和蘇聯航天之父科羅廖夫（Sergei Korolev）的肖像，並打出「庫爾恰托夫、科羅廖夫和斯大林的DNA在你們體內延續」的標語。

沙吉瓦列夫指，為了支持俄羅斯不斷升級的空中打擊行動，這間工廠正大幅提升產能，產量是原定計劃的九倍，而工廠也僱用青少年學徒參與製造。

影片旁白說：「數百台機器，數千名工人，放眼望去，到處都是年輕人。男孩女孩們在這裏工作，也有人在這裏的學院學習。」

俄羅斯使用的「格蘭」（Geran）無人機是伊朗「見證者」（Shahed）無人機的仿製版本，伊朗也已向俄羅斯提供相關型號，支持俄羅斯對烏克蘭的進攻。

最近數週，莫斯科向烏克蘭城市發射創紀錄數量的無人機。

本文獲《聯合早報》授權轉載

