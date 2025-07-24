伊朗稱警告驅離一艘美國軍艦 美軍指雙方克制未影響航行
撰文：官祿倡
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伊朗國家電視台7月23日報道指，一艘美國菲茨傑拉德號（USS Fitzgerald）驅逐艦周三行駛至阿曼灣附近，意圖接近伊朗領海，當局派出直升機上前進行警告，雙方一度對峙，最終驅離美國軍艦。美軍否認這說法，強調雙方保持克制，未影響航行。
事發於當地時間上午10時左右，伊朗形容美國軍艦接近伊朗水域，聲稱對方無視警告，還要求伊朗直升機離開，否則將回擊，伊朗因此視美國軍艦行為形同挑釁。
美媒引述美國中央司令部消息，形容雙方在應對遭遇時「安全且專業」，未對菲茨傑拉德號航線的任務造成影響，還強調德黑蘭說法失實，「企圖散布虛假消息」。
事發水域阿曼灣位於伊朗國境以南，伊朗與海灣國家阿曼隔海相望。美國上月以武力介入以色列伊朗戰爭，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）還指下令美軍成功摧毀伊朗核設施。
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