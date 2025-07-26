謝鋒：中美無衝突對抗理由　要慎之又慎處理台灣問題

中國駐美大使謝鋒周五（25日）在華盛頓表示，中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，只有維護和平合作的責任，沒有衝突對抗的理由。



根據中新社，中國駐美國大使館當天舉辦慶祝建軍98周年、紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會。謝鋒在發表致辭時指，80年前，中國人民同世界人民一道，以頑強意志和英勇鬥爭，徹底打敗法西斯主義。

謝鋒說：「歷史告誡我們，窮兵黷武、侵略擴張終將以失敗告終，軍事同盟、陣營對抗帶不來安全，世界不能分裂應當團結，秩序不能顛覆應當維護。今天，我們應當不忘聯合國憲章初心，不墜守護和平之志，維護以聯合國為核心的國際體系，為『欲免後世再遭戰禍』繼續奮鬥，讓持久和平的願景成為現實。」

中國駐美國大使館周五（25日）舉辦慶祝建軍98周年、紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年招待會。（中國駐美國大使館）

他強調，6月5日，中美兩國元首通電話，再次為中美關係這艘巨輪校正航向，中美要堅持元首戰略引領，把兩國元首達成的重要共識變成具體的政策和實際的行動，不折不扣而不是走樣變形，維護來之不易的對話合作勢頭，增進外交、經貿、兩軍、執法等各領域磋商交流，排除各種干擾破壞，特別是恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題，防止極少數「台獨」分裂分子把中美拖入衝突對抗的危險境地。

謝鋒表示，希望美方以客觀、理性、務實態度看待中國，以和平共處、合作共贏為目標制定對華政策，以平等、尊重、互惠方式同中方打交道，加強接觸、防止誤判、管控分歧、拓展合作，讓中美關係重回穩定健康可持續發展的正確軌道，為世界和平、穩定、繁榮注入正能量。