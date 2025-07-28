雙颱風吹襲日本　竹節草「復活」直奔沖繩　羅莎迫近小笠原群島

日本7月28日面臨雙颱風侵襲，其中沖繩將面對竹節草（Co-may）的直接吹襲，而羅莎（Krosa）則預計在29日迫近小笠原群島，氣象部門呼籲民眾提高警覺。



日本氣象協會28日指，竹節草一度減弱為低氣壓，但在27日晚再次增強為熱帶風暴。截至28日中午12時左右，竹節草在沖繩縣那霸市以東約50公里集結，並以時速15公里向南移動，預計通過沖繩本島，亦成為今年首個橫越當地的颱風。

預計竹節草將會為沖繩本島一帶及奄美地區帶來大雨，並會有強風大浪，因此可能影響當地交通，民眾進行海上活動時亦應留意情況。

至於羅莎則集結於小笠原群島父島東南偏東約300公里的海面，以時速30公里向北移動，日本氣象廳預計羅莎在29日最接近小笠原群島，料當地在29及30日會有雷雨，海面會有巨浪。當局呼籲小笠原群島民眾提防風浪，以及低窪地區或有水浸。

竹節草（左）及羅莎（右）分別吹襲日本沖繩及小笠原群島。（tenki.jp 圖片）

另外日本九州到本州東北南部地區就受到酷熱天氣影響，截至28日11時半，全國有66個地方錄得攝氏35度或以上高溫，預計福島、前橋及京都等地氣溫升至38度或以上，民眾應適當攝取水分，以及到透風涼快的地方，避免中暑。酷熱天氣料持續至8月初。