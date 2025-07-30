俄羅斯周二（29日）表示，美英兩國欲提名烏克蘭駐英國大使扎盧日尼（Valery Zaluzhny）出任烏克蘭總統。



俄衛網引述俄羅斯對外情報局新聞處消息指，美英兩國欲提名烏克蘭駐英國大使扎盧日尼出任烏克蘭總統。

據俄對外情報局的資料顯示，美英代表不久前在阿爾卑斯山舉行了一次秘密會議，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）、烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Boudanov）以及烏克蘭軍隊前總司令、烏克蘭駐英國大使扎盧日尼出席了會議，討論了解除澤連斯基職務的可能。

2022年8月27日，烏克蘭基輔，時任烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）向烏克蘭領土防禦軍旅授予戰旗。（Getty）

俄對外情報局稱：「美英兩國表示提名扎魯日內出任烏克蘭總統。葉爾馬克和布達諾夫對此表示同意。與此同時，他們還獲得英美兩國承諾，將為他們保留現有職位，並在解決其他人事問題時考慮他們的利益。」

報道還引述俄對外情報局說：「換掉澤連斯基實質上已成為重啟基輔與西方夥伴（首先是與華盛頓）關係，以及維持西方援助烏克蘭對抗俄羅斯的關鍵條件。」

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）2023年6月28日出席烏克蘭國會紀念憲法日的會議。（Reuters）

扎盧日尼是誰？

在2024年2月前，扎盧日內擔任烏克蘭武裝部隊總司令的職務。2024年3月，由於與澤連斯基發生衝突並且不願意把軍隊決定權交給澤連斯基而被免職，扎盧日內被派往英國擔任大使。

俄衛網指，截至2025年1月，扎盧日內在烏克蘭民眾信任排行榜上名列首位，根據社會調查的資料顯示，扎盧日內擁有近72%的烏克蘭人的信任。