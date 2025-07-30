日本海嘯90萬人大撤離　仙台機場跑道關閉　41條鐵路線停駛｜有片

俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka）7月30日發生8.8級地震，引發日本多地面臨海嘯，第一波海嘯侵襲北海道。宮城縣石卷港錄得0.5米。日本首相石破茂警告民眾不要離開避難地點，並指出或發生第二、三次海嘯。政府已下令疏散90萬居民，並表示全國3段高速公路關閉、41條鐵路線停運、仙台機場跑道關閉。



11:33 美媒報道，日本內閣府防災向日本東太平洋沿岸從北海道到沖繩的133個市鎮的90多萬居民發布了避難建議。

日本各地海嘯狀況

11:24 俄羅斯RT電視台發布影片，顯示海嘯侵襲日本海岸。

11:15 NHK發布影片，顯示千葉縣九十九里濱海浪湧入河口。

11:00 日本北海道鵡川町，北海道膽振東部消防組合鵡川支署，約300名居民和高中生到屋頂上避難。消防署官員表示：「自海嘯警報發布以來，村民們一直在自發疏散。屋頂比一樓高出約10米，但我們希望盡最大努力確保安全。」

2025年7月30日，日本北海道鵡川町，俄羅斯堪察加半島發生強震並引發海嘯，日本發布疏散警報後，疏散人員站在消防站屋頂。（Reuters）

宮城縣石卷港錄得0.5米海嘯。

日本放送協會（NHK）報道，第一波海嘯10時17分起侵襲北海道根室市花咲港，最高錄得0.3米。十勝港則錄得0.4米。

釧路市錄得0.3米。北海道放送（HBC）直播畫面亦可見到該市大浪拍岸。

另外北海道襟裳町、浜中町霧多布港錄得0.3米。

海嘯侵襲日本東太平洋沿海，日本北海道上空的直播畫面。（NHK）

日本首相石破茂警告民眾不要離開避難場所：「即使海嘯已經到來，也有可能出現第二波、第三波海嘯，甚至比目前還要猛烈。」

全國多個交通線路停運

海嘯導致全國交通混亂。內閣官房長官林芳正在新聞發布會上表示，3段高速公路關閉、41條鐵路線停運、仙台機場跑道關閉。

國土交通省表示仙台機場所有航班都已取消，機場人員都已疏散。

東日本高速公路株式會社稱，北海道和宮城縣的高速公路已實施道路封閉和出口封鎖。

JR東日本表示，東北線、常磐線以及首都圈內的東海道線和橫須賀線已暫停營運。

JR北海道關閉了函館站等多個車站，並疏散乘客和站員前往避難。

JR東海和JR西日本亦暫停了部分常規線路的運作。

政府疏散民眾

東京各島嶼的地方政府正在敦促人們遠離大海，並設立避難所，包括大島町、新島村、三宅村、八丈町、小笠原村、豐島村等。

岩手縣釜石市和宮城縣石卷市是2011年日本海嘯中遭受破壞最嚴重的兩個城市，NHK指這兩市的民眾已經疏散到當年災難倖存者所使用的地勢較高的安全地點。

日本氣象廳於上午9時40分將海嘯警告（津波注意報）升級為海嘯警報（津波警報）。從北海道到和歌山縣的太平洋沿岸都發出了海嘯警告。上述海嘯預警區域內的沿海居民應立即撤離至地勢較高或安全的建築物。

發布警報的地區包括：北海道東部太平洋、北海道中部太平洋、青森太平洋沿岸、岩手縣、宮城縣、茨城縣、千葉縣九十九里・外房、福島縣、小笠原群島、靜岡縣、三重縣南部和和歌山縣。

日本氣象廳發布海嘯警報。（NHK）

靜岡縣沼津市向全市沿海及河口附近的所有居民發出了疏散命令，呼籲沿海居民遠離大海。

海嘯警告發布後，宮崎縣的新富町和門川町於上午8時50分左右向町內的沿海地區和河口附近地區發布了避難指示。

2025年7月30日，日本東京，俄羅斯堪察加半島發生8.8級地震並引發海嘯警報。日本發布疏散警報後，日本共同社拍攝的相片顯示氣象廳工作人員出席新聞發布會，螢幕上寫有「發布海嘯警報」 。（Reuters）

日本青森縣東通村的東通核電站（東通原子力発電所）已經暫停運作，該核電站面向太平洋海岸，海拔13米高。福島第一核電站的營運商東京電力公司 ( TEPCO ) 宣布，在今天的海嘯警報解除之前，將暫停排放受災難污染的處理水。 2011年海嘯引發了福島核電站核災。核電廠正在進行工作的人員也已暫時撤離。

海嘯專家、東北大學災害科學國際研究所的今村文彥教授指出，堪察加半島過去也發生過大地震，其中最大的一次發生在1952年，規模與此次海嘯相當。當時，日本也遭遇了3米高的海嘯。」