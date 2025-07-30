金建希項鍊經鑑定為仿製　曾佩戴出席北約峰會　檢方疑真品被調包

負責調查韓國前總統夫人金建希貪腐案的特別檢察組29日宣佈，上周從金建希姐夫金振宇（音譯）的岳母家中查獲的一條Van Cleef & Arpels 項鍊經鑑定為仿製品。金建希此前曾以「第一夫人」身份在西班牙出席北約峰會活動期間佩戴該項鍊，當時已因其價值不菲而引發爭議。



據韓國《中央日報》報道，此次鑑定是經過Van Cleef & Arpels專賣店進行，項鍊上沒有真品應有的序列號，被確認為仿製品。

2024年10月1日，韓國總統尹石悅和妻子金建希抵達城南市，參加慶祝韓國建軍節76週年的活動。（Reuters）

2022年6月前總統尹錫悅進行上任後首次外訪期間，隨行的金建希在出席一場韓國僑胞晚宴時曾配戴該項鍊。根據《公職人員道德法》，公職人員必須申報價值超過500萬韓元的個人珠寶，而該項鍊真品市價當時高達6200萬韓元（約35萬港元），引發外界質疑尹錫悅未有如實申報其資產。當時總統辦公室表示，引發爭議的珠寶是向熟人借用，惟金建希今年5月又改口稱其為仿製品。

特檢組表示，不排除金某藏匿真品、將仿製品放置於親戚家中來銷毀證據，今後將重點調查項鍊真品的下落。

韓國執政黨共同民主黨的國會發言人表示：「作為代表韓國出席北約會議的人，竟然佩戴借來的假貨出席，實在令人瞠目結舌。」